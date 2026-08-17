Au apărut noi informații despre moartea fulgerătoare a lui Marius Totolici, sibianul care s-a stins din viață chiar înainte de ziua în care trebuia să își sărbătorească nunta. Potrivit rezultatelor autopsiei, citate de Wowbiz, tânărul care este și nepotul lui Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic sever în timpul somnului.
Tragedia care a șocat familia și numeroșii prieteni ai lui Marius Totolici s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cu numai câteva ore înainte, acesta petrecuse alături de apropiați, iar nimic nu ar fi indicat că urma să se întâmple o nenorocire.
Sâmbătă dimineața, Marius a fost găsit fără viață. În aceeași zi ar fi trebuit să aibă loc nunta sa.
Ce arată rezultatele autopsiei
Potrivit informațiilor publicate de Wowbiz, rezultatele autopsiei au stabilit că Marius Totolici a suferit un infarct în timpul somnului.
Concret, una dintre arterele coronare ar fi fost blocată de depuneri de grăsime. Blocajul a provocat un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator.
Astfel, decesul s-a produs în somn, fără ca apropiații să poată anticipa tragedia.
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Se căsătorise civil cu numai o săptămână înainte
Moartea lui Marius Totolici este cu atât mai dramatică cu cât acesta se afla într-un moment important al vieții sale. Cu numai o săptămână înainte, pe 8 august, Marius și iubita sa făcuseră cununia civilă, devenind oficial soț și soție.
Sâmbătă urma petrecerea de nuntă. În seara precedentă, Marius fusese alături de prieteni la o petrecere înaintea marelui eveniment. Din informațiile obținute anterior de Ora de Sibiu, totul decursese normal, fără semne care să anunțe tragedia.
Vestea morții sale a îndoliat și familia Voința Sibiu
Marius Totolici era cunoscut și în comunitatea Voința Sibiu, fiind prieten și susținător al clubului și implicându-se în sprijinirea activității grupelor de copii și juniori.
„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori”, au transmis reprezentanții clubului după aflarea veștii.
Clubul a precizat că gesturile și ajutorul oferit de acesta micilor fotbaliști vor rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.
Moartea sa a provocat un val de mesaje din partea prietenilor și apropiaților, care l-au descris drept un om vesel, energic și generos. Ziua care trebuia să marcheze începutul unei noi etape din viața sa s-a transformat într-o tragedie pentru familie și pentru cei care îl cunoșteau.
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