Au apărut noi informații despre moartea fulgerătoare a lui Marius Totolici, sibianul care s-a stins din viață chiar înainte de ziua în care trebuia să își sărbătorească nunta. Potrivit rezultatelor autopsiei, citate de Wowbiz, tânărul care este și nepotul lui Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic sever în timpul somnului.

Tragedia care a șocat familia și numeroșii prieteni ai lui Marius Totolici s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cu numai câteva ore înainte, acesta petrecuse alături de apropiați, iar nimic nu ar fi indicat că urma să se întâmple o nenorocire.

Sâmbătă dimineața, Marius a fost găsit fără viață. În aceeași zi ar fi trebuit să aibă loc nunta sa.

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Ce arată rezultatele autopsiei

Potrivit informațiilor publicate de Wowbiz, rezultatele autopsiei au stabilit că Marius Totolici a suferit un infarct în timpul somnului.

Concret, una dintre arterele coronare ar fi fost blocată de depuneri de grăsime. Blocajul a provocat un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator.

Astfel, decesul s-a produs în somn, fără ca apropiații să poată anticipa tragedia.

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Se căsătorise civil cu numai o săptămână înainte

Moartea lui Marius Totolici este cu atât mai dramatică cu cât acesta se afla într-un moment important al vieții sale. Cu numai o săptămână înainte, pe 8 august, Marius și iubita sa făcuseră cununia civilă, devenind oficial soț și soție.

Sâmbătă urma petrecerea de nuntă. În seara precedentă, Marius fusese alături de prieteni la o petrecere înaintea marelui eveniment. Din informațiile obținute anterior de Ora de Sibiu, totul decursese normal, fără semne care să anunțe tragedia.

Vestea morții sale a îndoliat și familia Voința Sibiu

Marius Totolici era cunoscut și în comunitatea Voința Sibiu, fiind prieten și susținător al clubului și implicându-se în sprijinirea activității grupelor de copii și juniori.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori”, au transmis reprezentanții clubului după aflarea veștii.

Clubul a precizat că gesturile și ajutorul oferit de acesta micilor fotbaliști vor rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.

Moartea sa a provocat un val de mesaje din partea prietenilor și apropiaților, care l-au descris drept un om vesel, energic și generos. Ziua care trebuia să marcheze începutul unei noi etape din viața sa s-a transformat într-o tragedie pentru familie și pentru cei care îl cunoșteau.