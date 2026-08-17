Pe scurt: De la caniculă la furtuni și răcire bruscă: meteorologii anunță coduri galbene pentru mai multe regiuni, cu diferențe de temperatură de până la 12 grade.

România se confruntă cu o schimbare radicală a vremii în intervalul 17–18 august 2026, potrivit Mediafax.

Temperaturile ridicate, care ajung la 37 de grade în vestul și sud-vestul țării, vor fi urmate de furtuni, vijelii și o răcire accentuată, în special în regiunile vestice, centrale și nordice.

În cursul zilei de luni, 17 august 2026, temperaturile maxime vor atinge 33–37 de grade în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

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Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest. Între orele 10.00 și 21.00, este în vigoare o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Botoșani și Iași.

Pe fondul acestor temperaturi extreme, meteorologii avertizează asupra riscului crescut de disconfort termic, în special pentru persoanele vulnerabile, copii și vârstnici.

Noaptea de luni spre marți: furtuni, vijelii și instabilitate atmosferică în vest și nord

În noaptea de luni, 17 august spre marți, 18 august 2026, vremea se schimbă semnificativ în regiunile vestice. Sunt prognozate intensificări ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice și vijelii în Banat, Crișana și Maramureș. O informare meteorologică va fi în vigoare de luni de la ora 23.00 până marți la ora 21.00.

Vântul va sufla cu viteze la rafală de 40–50 km/h, iar local, mai ales la munte, poate depăși 60–70 km/h. Instabilitatea atmosferică va aduce averse moderate cantitativ (15–20 l/mp, izolat peste 20–25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Potrivit meteorologilor, aceste fenomene vor afecta la început Banatul, Crișana și Maramureșul, iar marți, 18 august, se vor extinde spre Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova.

Marți, 18 august 2026, temperaturile maxime vor scădea semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, cu diferențe de 10–12 grade față de ziua precedentă. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade în aceste regiuni.

Între orele 10.00 și 21.00, va fi în vigoare o nouă avertizare Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

În același timp, canicula persistă în sud-estul țării. Temperaturile vor ajunge la 35–36 de grade în Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în București. Pentru aceste zone, rămâne valabil codul galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

Schimbarea bruscă a vremii va fi însoțită, pe alocuri, de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările și avertizările emise pentru zonele afectate.

Despre această schimbare bruscă a vremii, un articol detaliat a fost publicat și în De la 37 de grade la furtuni și vijelii: ANM anunță o schimbare bruscă a vremii.