Pe scurt: Un tronson important al străzii Henri Coandă din Sibiu va fi lărgit pentru a fluidiza traficul. Proiectul vizează o bandă suplimentară, canalizare pluvială și zone verzi.

Primăria Sibiu a semnat vineri, 14 august 2026, contractul de lucrări pentru lărgirea unui tronson al străzii Henri Coandă, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Contractul a fost încheiat cu asocierea de firme Nord Construct SRL – Terra Building SRL și vizează segmentul cuprins între intrarea la fabrica Trans Agape și intrarea la Sembraz Sibiu.

Primarul Astrid Fodor a explicat că strada Henri Coandă are în prezent câte o bandă pe sens, ceea ce duce la blocaje, mai ales în orele de vârf, în sensul giratoriu care preia atât circulația de la ieșirea de pe autostradă spre Sibiu, cât și traficul dinspre zona industrială și rezidențială a cartierului Lazaret.

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„Această lărgire este o soluție pentru a fluidiza circulația în zonă, astfel că cei care circulă dinspre Compa spre cartierul V. Aaron vor avea o bandă dedicată, fără a mai fi nevoie să aștepte în coloană și să cedeze trecerea celor care circulă dinspre autostradă”, a declarat Astrid Fodor.

Valoarea contractului este de 1,93 milioane de lei, sumă asigurată din bugetul local. Lucrările vor începe în maximum o lună de la semnarea contractului, iar termenul de execuție este de patru luni de la emiterea ordinului de începere.

Proiectul prevede crearea unei benzi suplimentare de circulație pe un tronson de 370 de metri al străzii Henri Coandă, de la intrarea la Trans Agape până la intrarea la Sembraz Sibiu.

De asemenea, va fi executată o rețea de canalizare pluvială pe lungimea modernizată, cu guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale stradale și cămine de vizitare.

Lucrările includ și realizarea unei rețele de hidranți subterani, precum și a rețelei metropolitane pentru coborârea cablurilor aeriene. În plus, vor fi amenajate zone verzi pe segmentul modernizat.

Potrivit Primăriei Sibiu, lărgirea străzii Henri Coandă va contribui la îmbunătățirea traficului rutier în zona industrială și rezidențială a orașului, facilitând accesul atât pentru șoferii care vin dinspre autostradă, cât și pentru cei care tranzitează cartierele Lazaret și V. Aaron.