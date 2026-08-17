Pe scurt: Admiterea la liceu s-ar putea schimba din 2027: elevii pot susține un examen suplimentar, iar liceele pot selecta direct până la 50% dintre viitorii elevi.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 14 august 2026, în consultare publică proiectul privind organizarea admiterii suplimentare la liceu pentru anul școlar 2026-2027.

Potrivit Libertatea, această procedură este opțională atât pentru elevi, cât și pentru licee, și vizează cel mult 50% din locurile disponibile la fiecare unitate de învățământ.

Admiterea suplimentară este facultativă și nu elimină Evaluarea Națională

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, elevii care intră în clasa a VIII-a în acest an vor putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și un examen suplimentar de admitere la liceu. Examenul este facultativ, iar liceele nu sunt obligate să îl organizeze. Dacă aleg să facă acest lucru, pot scoate la concurs cel mult jumătate din locuri, restul urmând să fie ocupate prin repartizare computerizată, ca până acum.

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Evaluarea Națională rămâne obligatorie pentru toți absolvenții de gimnaziu, iar rezultatele sale vor conta în continuare la admitere, inclusiv pentru cei care participă la concursurile suplimentare ale liceelor.

Calendarul probelor și condițiile de participare la concursul liceelor

Proiectul de calendar prevede că Evaluarea Națională va avea loc între 22 și 25 iunie 2027, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie 2027. Imediat după, liceele pot organiza propriile concursuri de admitere, pentru anumite specializări sau pentru toate, dar numai pentru maximum 50% din locurile disponibile.

La concursul organizat de liceu pot participa doar absolvenții care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor. Concursul va consta în două probe, disciplinele fiind stabilite de fiecare liceu în funcție de profil și specializare, dintr-o listă de trei materii. Subiectele vor fi însă comune la nivel național și elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Liceele care organizează concursuri vor publica pe site-ul propriu toate detaliile privind disciplinele de concurs, procedura, criteriile de admitere și modul de calcul al mediei. Publicarea acestor informații este prevăzută pentru 1 octombrie 2026.

Modul de calcul al mediei și criterii de departajare

Media de admitere pentru elevii care susțin examenul suplimentar va include rezultatele celor două probe, cu o pondere stabilită de fiecare liceu. În caz de medii egale, criteriile de departajare pot fi rezultatele la probele concursului, la Evaluarea Națională sau mediile din clasele V-VIII.

Pentru liceele tehnologice și cele cu profil dual, metodologia permite organizarea unor probe suplimentare de admitere, pe lângă cele deja existente pentru liceele vocaționale sau clasele bilingve și cele cu predare în limbile minorităților.

Calendarul complet al admiterii suplimentare și repartizării computerizate

Înscrierile la concursurile liceelor sunt programate pentru 8 iulie 2027, imediat după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. Probele vor avea loc pe 9 și 12 iulie 2027, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 15 iulie 2027.

După această etapă, urmează completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată, programată pentru 16 iulie și perioada 19-22 iulie 2027, cu sprijinul diriginților. Repartizarea computerizată va avea loc pe 26 iulie 2027, iar înscrierea la licee se va face între 27 și 28 iulie 2027.

Elevii care nu participă la admiterea separată sau nu ocupă un loc prin această procedură vor fi repartizați computerizat, în funcție de medii și opțiuni, ca și până acum.

Controverse și argumente privind admiterea suplimentară

Introducerea examenului suplimentar la liceu a stârnit controverse încă din faza dezbaterilor parlamentare. Reprezentanți ai opoziției, părinților, elevilor și organizațiilor din educație au criticat lipsa unor studii de impact și procentul de 50% din locuri rezervate concursului. Printre obiecții s-au numărat presiunea suplimentară asupra elevilor, riscul accentuării meditațiilor și al segregării.

Ministerul Educației susține însă că măsura oferă o șansă suplimentară elevilor care doresc să concureze pentru anumite profiluri și acordă liceelor mai multă autonomie în selecția elevilor. Prevederea a fost inițiată de Ministerul Educației condus de ministra Ligia Deca și face parte din pachetul de legi „România Educată”.