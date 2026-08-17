Sibiul de Odinioară revine între 20 și 23 august 2026 cu una dintre cele mai ample ediții de până acum. Festivalul se mută în această vară din Parcul Tineretului în Parcul Sub Arini, în zona Stadionului Municipal, într-un spațiu mai generos pentru public și pentru toate zonele evenimentului. Patru zile de concerte și DJ, două scene, o zonă extinsă de food & drinks și un spațiu dedicat copiilor vor transforma noua locație într-un punct de întâlnire pentru întreaga familie.

Patru zile de concerte, seri cu DJ, gastronomie și atmosfera anilor ’90 și 2000 sunt pregătite pentru ediția din acest an a Sibiul de Odinioară. Între 20 și 23 august, festivalul aduce la Sibiu artiști ale căror melodii s-au auzit ani la rând la radio, pe casete și CD-uri, în discoteci și la petreceri și ale căror refrene sunt cântate și astăzi.

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Ediția din 2026 vine și cu o schimbare importantă: Sibiul de Odinioară se mută din Parcul Tineretului în Parcul Sub Arini, în zona Stadionului Municipal.

O nouă locație pentru un festival care a crescut de la an la an

Mutarea în Parcul Sub Arini vine odată cu dezvoltarea festivalului și cu nevoia unui spațiu mai mare și mai încăpător pentru public, scene, gastronomie și toate activitățile desfășurate pe parcursul celor patru zile.

Zona Stadionului Municipal le oferă organizatorilor posibilitatea unei amenajări mai aerisite, cu mai mult spațiu în fața scenelor, dar și zone mai generoase pentru food & drinks și pentru petrecerea timpului între concerte.

Noua locație permite astfel dezvoltarea evenimentului fără ca Sibiul de Odinioară să piardă ceea ce l-a definit de la primele ediții: muzica, întâlnirea dintre generații și atmosfera relaxată a serilor de vară.

„Sibiul de Odinioară a crescut de la an la an, iar mutarea în Parcul Sub Arini vine firesc odată cu această dezvoltare. Aveam nevoie de un spațiu mai generos, care să ne permită să dezvoltăm festivalul și să oferim publicului mai mult confort. Păstrăm formatul cu două scene, dar anul acesta dezvoltăm zona dedicată DJ-ilor și avem mai mult spațiu pentru zona de food & drinks și pentru public. Cel mai important este însă că păstrăm atmosfera pentru care oamenii revin la Sibiul de Odinioară în fiecare vară. Vrem ca publicul să vină nu doar pentru un concert, ci să petreacă aici o după-amiază și o seară întreagă alături de prieteni și familie”, transmit organizatorii Sibiul de Odinioară.

KAOMA, Pepe, Akcent, Arsenium și artiștii care ne duc înapoi în anii ’90 și 2000

Lineup-ul din acest an aduce împreună artiști români și internaționali ale căror melodii au definit o bună parte din muzica anilor ’90 și 2000.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției va fi concertul KAOMA, formația cunoscută în întreaga lume pentru „Lambada”. Trupa va urca pe scena principală duminică, 23 august, în ultima seară a festivalului.

Pepe va concerta vineri, 21 august, iar publicul va putea asculta live melodii precum „Cine, cine”, „Numai iubirea”, „Îmi place” și alte piese cunoscute din repertoriul artistului.

Prima seară a festivalului va avea o puternică amprentă a anilor 2000. Joi, 20 august, pe Main Stage vor urca Akcent și Arsenium (ex O-Zone), două nume legate de perioada în care muzica dance din România și Republica Moldova ajungea în topurile și cluburile din numeroase țări.

Sâmbătă, 22 august, publicul se va reîntâlni cu Body & Soul și Nick N&D, două formații bine cunoscute celor care au crescut cu muzica românească a anilor ’90 și 2000.

Programul este completat de Angels, care va concerta vineri, 21 august, și AS XX, care va urca pe scena principală duminică, 23 august.

Patru seri diferite, dar construite în jurul aceleiași idei care stă la baza festivalului: muzica pe care publicul o recunoaște de la primele acorduri și pe care, după ani buni, încă o cântă.

Două scene și un DJ Stage mai mare

Sibiul de Odinioară păstrează și în 2026 formatul cu două scene, fiecare cu propriul program.

Main Stage este dedicată concertelor live și îi va găzdui pe KAOMA, Pepe, Akcent, Arsenium (ex O-Zone), Nick N&D, Angels, Body & Soul și AS XX.

Cea de-a doua scenă, DJ Stage, va avea în acest an dimensiuni mai mari și un concept dezvoltat pentru noul spațiu al festivalului. Aici vor mixa Diana, Disco Lindas, Codi Reivs, Mikhy și Maverick.

Programul celor două scene a fost construit astfel încât muzica să înceapă în fiecare zi înaintea concertelor de pe Main Stage și să continue seara cu DJ seturi.

Programul complet Sibiul de Odinioară 2026

Joi, 20 august

Festivalul începe joi cu Diana, de la ora 17:00. Akcent deschide seria concertelor pe Main Stage, de la 19:10, urmat de Arsenium (ex O-Zone), la 21:15. De la ora 22:00, programul continuă cu Disco Lindas.

17:00 – Diana – DJ Stage

19:10 – Akcent – Main Stage

21:15 – Arsenium (ex O-Zone) – Main Stage

22:00 – Disco Lindas – DJ Stage

Vineri, 21 august

Codi Reivs deschide cea de-a doua zi a festivalului. Angels urcă pe scena principală la ora 19:00, iar Pepe va concerta de la 21:10. Mikhy continuă seara la DJ Stage.

17:00 – Codi Reivs – DJ Stage

19:00 – Angels – Main Stage

21:10 – Pepe – Main Stage

22:00 – Mikhy – DJ Stage

Sâmbătă, 22 august

Programul zilei de sâmbătă începe cu Diana, urmată pe Main Stage de Body & Soul și Nick N&D. De la ora 22:00, Maverick continuă programul la DJ Stage.

17:00 – Diana – DJ Stage

19:20 – Body & Soul – Main Stage

21:20 – Nick N&D – Main Stage

22:00 – Maverick – DJ Stage

Duminică, 23 august

Ultima zi a festivalului începe cu Codi Reivs. AS XX urcă pe Main Stage la ora 19:15, iar de la 21:20 este programat concertul KAOMA. Disco Lindas continuă seara de la ora 22:00.

17:00 – Codi Reivs – DJ Stage

19:15 – AS XX – Main Stage

21:20 – KAOMA – Main Stage

22:00 – Disco Lindas – DJ Stage

Patru zile și cu surprize culinare în Parcul Sub Arini

Concertele și DJ seturile reprezintă doar o parte din experiența Sibiul de Odinioară. Festivalul păstrează și componenta gastronomică, iar spațiul mai generos din Parcul Sub Arini permite dezvoltarea acestei zone și o distribuire mai aerisită a operatorilor.

În fiecare dintre cele patru zile, zona de food & drinks va fi deschisă între orele 16:00 și 23:55, astfel încât publicul să poată ajunge la festival înainte de începerea programului muzical și să petreacă întreaga după-amiază și seară în Parcul Sub Arini.

Oferta culinară va fi variată, de la burgeri și preparate grecești până la street food, preparate la grill, cârnați, cartofi, clătite, churros și înghețată artizanală.

La ediția din acest an vor participa Burger Brothers, Greci pe Roți, Mr Cârnățescu, Street Bites, Tornado Chips, POKKA Churros, Lecas – clătite și Thurta.

Thurta completează oferta gastronomică a festivalului cu preparate la grill și înghețată artizanală, în timp ce celelalte food truck-uri și standuri vor aduce o varietate de preparate pentru toate gusturile.

Zona de băuturi va fi asigurată de Olha, cu cafea, Backyard, cu baruri, WineNot, cu vinuri, și Bubble Bar – Prosecco Van.

Zonă dedicată copiilor, cu tobogane și distracție

Sibiul de Odinioară este și un festival pentru familii, iar la ediția din acest an copiii vor avea propria zonă de distracție în Parcul Sub Arini.

Kids Zone va fi amenajată cu tobogane și atracții pentru cei mici, astfel încât părinții să poată veni la festival împreună cu copiii și să petreacă mai multe ore în zona evenimentului. Programul de aici este zilnic de la 12:00 la 23:55.

Distracție pentru cei care încă știu refrenele pe de rost

Sibiul de Odinioară a crescut în jurul unei perioade pe care publicul festivalului o recunoaște imediat: anii casetelor și CD-urilor, ai melodiilor înregistrate de la radio, ai televiziunilor muzicale, ai discotecilor și ai petrecerilor la care unele dintre melodiile din lineup-ul actual se auzeau seară de seară.

Ediția din 2026 aduce o parte din acea muzică din nou în fața publicului, de această dată live, într-un festival care s-a dezvoltat odată cu comunitatea formată în jurul său.

De joi până duminică, programul va trece de la pop și dance la latino și DJ seturi, iar muzica va fi completată de gastronomie și de celelalte activități pregătite în spațiul festivalului.

Mutarea din Parcul Tineretului în Parcul Sub Arini – zona Stadionului Municipal marchează o nouă etapă pentru Sibiul de Odinioară. Festivalul câștigă mai mult spațiu pentru public și pentru zonele sale, un DJ Stage mai mare și posibilitatea de a construi o experiență mai amplă pe durata întregii zile.

Sibiul de Odinioară 2026 are loc în perioada 20–23 august, în Parcul Sub Arini – zona Stadionului Municipal. Intrarea este liberă.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu.

Partener principal: BILSTEIN

Parteneri strategici: GLS, Magnolia Residence, SOMA, Electrocon, Terra Building, Backyard și Vreau Reclamă.