Sibianul Daniel Bucur a obținut medalia de argint la Campionatul Național de echitație, care s-a desfășurat în weekend, la Vectra Horse Club din Snagov.

Titlul de campion național la echitație s-a decis la un vârf de ac, după ce Daniel Bucur și Constantin Cojocariu au avut prestații aproape de perfecțiune în toate cele patru manșe ale competiției. Cei doi s-au luptat și în urmă cu o săptămână, la Turneul Grand Prix.

Daniel Bucur a concurat pe calul Casinia Z.G. și a pierdut aurul la o fracție matematică, la doar 0,68 puncte și astfel a câștigat argintul național, o performanță excelentă pentru echitația sibiană.

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Rămâne însă și o ușoară dezamăgire pentru că că Daniel și căluțul Casinia Z G au fost la doar 68 de sutimi de secundă de titlul de Campioni Naționali.

”Această performanță confirmă că Daniel Bucur și Casinia Z G sunt de o valoare aparte.

Daniel Bucur & Casinia Z G, loc 2 .Și oricum argintul lor strălucește precum aurul în sufletele noastre. Mulțumim! ” se arată pe pagina oficială a clubului Team Bucur.

”Am avut un an minunat până acum, am câștigat Cupa României și Cupa Federației, acum la naționale m-am clasat pe 2, am avut evoluții constante. Gândind logic, eu și calul meu, Casinia Z G, am avut un sezon extraordinar. Dacă mă gândesc și cu sufletul, e și o tristețe mare că nu am câștigat, am sperat până în ultima clipă, dar mici ghinioane ne-au scos din cărți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste medalii și mergem mai departe, vom munci și mai bine” a spus Daniel Bucur pentru Ora de Sibiu.

Pentru sportivii de la CSM Sibiu și Team Bucur urmează Campionatul Național de seniori pe echipe, dar și Balcaniada de la Salonic.