Pe scurt:
Un șofer din Șura Mică a fost oprit de poliție pe strada Vișinilor din Sibiu și s-a ales cu dosar penal după ce s-a descoperit că mașina nu era înmatriculată.
Un bărbat de 40 de ani din Șura Mică a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu conducând un autoturism neînmatriculat pe strada Vișinilor din municipiu.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc duminică, 16 august 2026, în jurul orei 08:05. Atunci, polițiștii rutieri au oprit autoturismul pentru un control de rutină.
În urma verificărilor au constatat că vehiculul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat în circulație. Șoferul, originar din Șura Mică, nu a putut prezenta documente care să ateste legalitatea circulației mașinii pe drumurile publice.
În urma acestei constatări, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.
Acest caz vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, polițiștii sibieni au intensificat controalele în trafic pentru depistarea șoferilor care nu respectă normele legale privind circulația pe drumurile publice. Situații similare au fost raportate recent, inclusiv cazuri de conducere a unor vehicule neînmatriculate pe străzile din Sibiu.
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