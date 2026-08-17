Ediția din acest an a consacratului eveniment „Petrecere la Han”, desfășurată în decorul pitoresc al Hanului Greweln, s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare și bună dispoziție, oferind publicului prezent recitaluri folclorice deosebite și momente artistice de neuitat.

Scena de la Hanul Greweln a găzduit nume de referință ale muzicii populare românești. Artiști de prestigiu precum Sava Negrean Brudașcu, Dinu Iancu – Sălăjanu, Ciprian Roman, alături de Mihaela și Ciprian Istrate, au încântat publicul cu talentul, dăruirea și frumusețea cântecului popular românesc.

Valorile locale au ocupat, de asemenea, un loc de cinste în programul manifestărilor. Spectacolul a fost îmbogățit de evoluțiile artiștilor locali îndrăgiți ai zonei Târnavelor: Emilia Muntean, Aurelian Suciu, Cătălin Bobar, George Cătană, Aurica Bacea, alături de Grupul vocal „Bobocei de pe Târnave” și Ioana Creț.

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Programul artistic a fost completat de evoluția remarcabilă a celor două ansambluri de dansuri populare din Mediaș, „Târnavele” și „Muguri de pe Târnave”, care au adus pe scenă jocul popular autentic. Toți acești artiști au demonstrat prin momentele lor că zestrea folclorică din zona noastră este păstrată vie și transmisă cu mândrie noilor generații.

Prezent la eveniment, Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de mulțumire și apreciere pentru toți cei implicați:

„Sute de medieșeni au ales să petreacă astăzi Sărbătoarea Sfintei Maria, aici la Hanul Greweln. Nu pot decât să le urez celor care își serbează astăzi onomastica un sincer „La Mulți Ani!” și, în același timp, să le mulțumesc artiștilor și, nu în ultimul rând, colegilor din Primărie care s-au ocupat de organizarea acestui frumos eveniment.”

Primăria Municipiului Mediaș sprijină în mod activ conservarea și cultivarea folclorului autentic românesc. Prin organizarea acestui eveniment de tradiție, administrația locală își propune să pună în valoare patrimoniul cultural imaterial, aducând în prim-plan tradițiile, cântecele și jocurile populare specifice zonei Târnavelor.

Participarea extrem de numeroasă a publicului și energia extraordinară a spectatorilor prezenți la Hanul Greweln demonstrează atașamentul comunității noastre față de valorile autentice. Acest interes confirmă succesul evenimentului și garantează faptul că tradiția organizării „Petrecerii la Han” va continua cu certitudine și în anii următori.

Pe această cale, Primăria Municipiului Mediaș adresează mulțumiri tuturor artiștilor prezenți pentru momentele minunate oferite, cât și spectatorilor. Prezența, aplauzele și energia publicului au făcut ca această zi să fie cu adevărat specială și să rămână în memoria comunității noastre.

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