Pe scurt: Un bărbat de 40 de ani și o tânără de 20 de ani au fost prinși băuți la volan pe străzile Mihai Viteazul din Șelimbăr și Șoseaua Sibiului din Copșa Mică. Poliția a deschis dosare penale pentru ambii șoferi.

Doi șoferi au fost depistați sub influența alcoolului de polițiștii sibieni în dimineața zilei de duminică, 16 august 2026, potrivit IPJ Sibiu.

Primul caz a avut loc la ora 05:30, în localitatea Șelimbăr, pe strada Mihai Viteazul, unde un șelimbărean în vârsă de 40 de ani, a fost oprit în trafic. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru șoferul din Șelimbăr.

Al doilea caz a fost înregistrat la ora 06:40, în Copșa Mică

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Al doilea caz a fost înregistrat la ora 06:40, în Copșa Mică, pe strada Șoseaua Sibiului. O tânără în vârstă de 20 de ani a fost oprită de polițiști. Testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, conducătoarea auto a fost transportată la spital pentru recoltarea de probe biologice.

În ambele situații, polițiștii au deschis dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului.

Aceste cazuri vin pe fondul intensificării controalelor rutiere în județul Sibiu, unde polițiștii acționează constant pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool la volan. În ultimele săptămâni, mai mulți șoferi au fost depistați în situații similare, inclusiv în Șelimbăr, după cum arată și alte acțiuni recente ale poliției, precum Doi șoferi băuți, prinși în trafic la Sibiu și Șelimbăr: unul avea o alcoolemie de 1,10 la mie.