Un accident rutier s-a produs, luni dimineața, pe Valea Oltului, acesta fiind urmat de un incendiu. Traficul rutier a fost blocat.
În dimineața zilei de luni, pe DN 7, la kilometrul 214, în zona Brezoi, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autoturism, care a luat foc. Incendiul a fost lichidat de pompierii veniți în sprijin.
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„S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ. Șoferul mașinii s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor operative. A fost evaluat de echipajul SAJ, ulterior refuzând transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.
De altfel, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest de către polițiști, rezultatul fiind negativ, iar permisul de conducere fiind valabil.
Traficul rutier a fost blocat temporar, iar în prezent se desfășoară alternativ.
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