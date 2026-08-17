Un accident rutier s-a produs, luni dimineața, pe Valea Oltului, acesta fiind urmat de un incendiu. Traficul rutier a fost blocat.

În dimineața zilei de luni, pe DN 7, la kilometrul 214, în zona Brezoi, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autoturism, care a luat foc. Incendiul a fost lichidat de pompierii veniți în sprijin.

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▶ Vezi pagina acestui video: Trafic blocat pe Valea Oltului: mașină în flăcări în urma unui accident — VIDEO

„S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ. Șoferul mașinii s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor operative. A fost evaluat de echipajul SAJ, ulterior refuzând transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

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De altfel, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest de către polițiști, rezultatul fiind negativ, iar permisul de conducere fiind valabil.

Traficul rutier a fost blocat temporar, iar în prezent se desfășoară alternativ.