Pe scurt:
Sistemul feroviar românesc se confruntă cu riscul suspendării curselor, din cauza întârzierii aprobării bugetelor și a restanțelor la plata serviciilor esențiale.
Sistemul feroviar din România se află în pragul unui blocaj total, iar trenurile riscă să fie oprite, potrivit Rador Radio România.
Reprezentanții federației sindicale naționale din domeniul feroviar au tras un semnal de alarmă luni, 17 august 2026, privind situația critică generată de blocarea finanțării de la stat.
Liderii de sindicat susțin că bugetele nu au fost aprobate de aproape două luni, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe financiare care afectează atât operatorii publici, cât și pe cei privați, dar și compania CFR SA. Aceștia avertizează că lipsa fondurilor pentru energie, combustibil și mentenanță, precum și restanțele la plata taxei de utilizare a infrastructurii, pun în pericol funcționarea întregului sistem feroviar.
Potrivit sindicaliștilor, atât furnizorii, cât și administratorul de cale ferată iau în calcul suspendarea curselor, dacă situația nu se remediază rapid. Ei cer deblocarea urgentă a fondurilor pentru a evita oprirea traficului feroviar și pentru a asigura plata salariilor angajaților din sector.
În contextul acestor probleme, investițiile recente, precum primele trenuri pe hidrogen care ajung în România, riscă să fie umbrite de lipsa resurselor necesare pentru funcționarea de zi cu zi a rețelei feroviare.
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