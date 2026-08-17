Pe scurt: Două dintre cele mai cunoscute șosele montane din România, Transalpina și Transfăgărășanul, au fost incluse în topul celor mai spectaculoase drumuri din Europa, devansând trasee din Elveția și Franța.

Transalpina și Transfăgărășanul au fost incluse în top 10 cele mai spectaculoase șosele din Europa, potrivit unui clasament prezentat de Mediafax. Topul, realizat de Euronews Travel pe baza unei cercetări a companiei Avis, a analizat drumuri europene în funcție de lungime, altitudine, numărul de curbe și popularitatea online.

Transalpina (DN67C) s-a clasat pe locul al cincilea, cu un scor de 73 din 100 de puncte. Șoseaua are o lungime de 148 de kilometri, fiind cel mai lung traseu dintre primele cinci din clasament. Altitudinea maximă atinsă este de 2.145 de metri, iar traseul numără 682 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ cinci viraje la fiecare kilometru. Popularitatea Transalpinei este reflectată și în mediul online, unde a fost asociată cu aproximativ 89.400 de hashtag-uri pe Instagram și un volum mediu de 60.500 de căutări lunare pe Google.

Autorii clasamentului au remarcat și atracțiile de pe traseu, de la peisajele montane spectaculoase și văile potrivite pentru drumeții, până la localitățile unde turiștii pot descoperi gastronomia locală. Transalpina devine astfel nu doar un drum de tranzit, ci o destinație turistică în sine. Un material recent despre experiențele turiștilor pe acest drum poate fi citit aici: Cel mai spectaculos drum din România își surprinde turiștii: nu lipsesc urșii, dar priveliștile rămân impresionante.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Transfăgărășanul se află pe locul 6, devansând trasee celebre din Elveția și Franța

Imediat după Transalpina, pe locul al șaselea, se află Transfăgărășanul, un alt drum montan emblematic din România. Cele două șosele românești au devansat trasee din Elveția și Franța, precum Susten Pass, Route des Grandes Alpes și Col du Tourmalet.

Primele patru poziții ale clasamentului sunt ocupate de Stelvio Pass din Italia (locul 1, scor 88/100, 35 km lungime, 2.757 metri altitudine, 685 de curbe), Furka Pass din Elveția (locul 2), Grossglockner High Alpine Road din Austria (locul 3) și Trollstigen din Norvegia (locul 4).

Clasamentul a fost realizat ținând cont atât de caracteristicile tehnice ale drumurilor, cât și de indicatori de popularitate online, precum numărul de hashtag-uri pe Instagram și volumul căutărilor pe Google. Potrivit datelor citate de Euronews, căutările globale pentru expresia „scenic routes” au crescut cu 170% în ultimul an, semn al interesului tot mai mare pentru călătoriile în care traseul devine o atracție în sine.

Prezența Transalpinei și a Transfăgărășanului în primele șase poziții ale topului european reprezintă un argument suplimentar pentru promovarea Carpaților ca destinație pentru turismul rutier și pentru călătoriile cu mașina, nu doar pentru drumeții sau turism montan.