Șase persoane au fost rănite într-un accident rutier produs luni seara, în localitatea Nocrich. Un microbuz și o căruță au intrat în coliziune Printre victime se află și un minor în vârstă de 14 ani.

Polițiștii rutieri și echipaje medicale au intervenit la un accident de circulație, produs pe DJ 106, la ieșirea din localitatea Nocrich, pe sensul de mers Agnita – Sibiu.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DJ 106, pe sensul de mers Agnita – Sibiu, la ieșirea din localitatea Nocrich, un bărbat, în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Nocrich, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi intrat în coliziune din spate cu un atelaj hipo condus pe același sens de mers de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, domiciliat în localitatea Marpod”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

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La fața locului au intervenit trei echipaje ale SAJ Sibiu, unul cu medic și două de tip B, precum și un echipaj de prim ajutor al ISU.

„La sosirea echipajelor la fața locului s-au găsit șase victime. Echipajele prezente la intervenție au asistat medical victimele și le-au transportat la spital după cum urmează: minor, 14 ani, traumatism de șold și gamba dreaptă, transportat la CPU Luther de către echipajul ISU; femeie, 50 de ani, traumatism facial și la membrul inferior, transportată de SAJ la UPU; femeie, 38 de ani, traumatisme la membrele inferioare și superioare, transportată de SAJ la UPU; bărbat, 55 de ani, traumatism toracic, transportat de SAJ la UPU; femeie, 54 de ani, traumatism la hemitorace, transportată de SAJ la UPU; bărbat, 47 de ani, traumatism abdominal, transportat de SAJ la UPU”, a transmis SAJ Sibiu.

Conducătorul atelajului hipo minorul în vârstă de 14 ani sunt din localitatea Marpod, iar pasagerii din microbuz sunt din Benești, Alțîna și Nocrich.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul în zonă este îngreunat.