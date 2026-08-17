Pe scurt: WhatsApp testează o funcție AI care avertizează utilizatorii când primesc posibile mesaje de tip scam. Scam Alert poate fi activată manual și permite marcarea discuțiilor ca sigure.

WhatsApp a lansat în versiune beta o nouă funcție numită Scam Alert, care folosește inteligența artificială pentru a identifica mesajele suspecte de înșelătorie.

Potrivit startupcafe.ro, această facilitate utilizează algoritmi de învățare mecanică pentru a analiza conținutul mesajelor și a semnala utilizatorilor potențialele riscuri.

Atunci când sistemul AI detectează un mesaj suspect, utilizatorul primește o notificare discretă, vizibilă doar pentru el, care îl avertizează că ar putea fi ținta unei tentative de înșelătorie. Expeditorul mesajului nu este informat despre această alertă.

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Funcția Scam Alert nu intervine automat asupra mesajelor sau conversațiilor, ci se limitează la identificarea și avertizarea utilizatorului. După primirea notificării, utilizatorul are posibilitatea să decidă ce măsuri ia: poate raporta sau bloca expeditorul, sau poate alege să ignore avertismentul și să continue discuția.

În situațiile în care AI-ul marchează eronat mesajele primite de la persoane cunoscute drept posibile înșelătorii, utilizatorul poate marca discuția respectivă ca fiind sigură. Odată făcut acest lucru, sistemul nu va mai emite alerte pentru mesajele provenite de la acel contact.

Scam Alert este o funcție opțională, care trebuie activată manual din meniul de configurare al aplicației WhatsApp. Utilizatorii care doresc să beneficieze de protecție suplimentară împotriva tentativelor de scam pot activa această opțiune și pot personaliza modul în care primesc avertizările.

Utilizarea inteligenței artificiale pentru protejarea utilizatorilor de înșelătorii online devine tot mai răspândită. Un studiu recent arată că aproape 8 din 10 români folosesc deja AI în activități cotidiene, inclusiv pentru siguranța online.