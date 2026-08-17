Pe scurt: Sute de credincioși, oficialități și invitați au participat la sfințirea noii biserici a Mănăstirii Turnu Roșu, un moment istoric pentru comunitatea locală.

Biserica nouă a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Turnu Roșu, județul Sibiu, a fost târnosită duminică, 16 august 2026, de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, lăcașul de cult a primit cu această ocazie și al doilea hram, al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Slujba de târnosire și participarea soborului de preoți

La eveniment au participat un sobor numeros de preoți și monahi, printre care pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, arhim. Calinic Teslevici, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, protos. Calist Magyar, pr. dr. Ioan Ciprian Cândea, consilier administrativ bisericesc eparhial, pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, pr. dr. Vasile Gafton, protopopul de Avrig, arhim. Petroniu Tănase, starețul mănăstirii, și alți slujitori ai Sfintelor Altare. Răspunsurile liturgice au fost date de o parte a Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

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La slujbă au fost prezenți numeroși credincioși, oficialități locale, județene și centrale, invitați de seamă și pelerini. Biserica a fost înconjurată de soborul slujitor și credincioși, iar ierarhul a târnosit lăcașul cu Sfântul și Marele Mir și cu apă sfințită. Altarul a fost sfințit prin așezarea de moaște în piciorul Sfintei Mese, iar apoi au fost sfințite icoanele de pe catapeteasmă și pictura interioară a bisericii.

Mesaje și distincții acordate la finalul slujbei

După slujba de târnosire, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat credincioșilor din diaspora cu ocazia Duminicii Migranților Români, a fost citit de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a explicat semnificațiile duhovnicești ale slujbei de târnosire și a felicitat obștea monahală, ctitorii și binefăcătorii bisericii.

„Numai Dumnezeu știe cât efort, câtă dragoste, câtă chibzuință, câtă așteptare, de ani de zile, s-au adunat până să se ajungă la acest moment binecuvântat. Ceea ce Dumnezeu ne-a oferit nouă, noi i-am înapoiat, pentru că noi suntem mâna lui Dumnezeu prin care s-a făcut această lucrare”, a spus ierarhul.

Arhimandritul Petroniu Tănase, starețul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă și a subliniat rolul spiritual al noului lăcaș: „Prin rugăciunile și binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, acest sfânt lăcaș a devenit pe deplin casă a lui Dumnezeu, loc al prezenței harului dumnezeiesc și al întâlnirii omului cu Hristos.”

Primarul comunei Racovița, Andreea Voicu, i-a oferit arhimandritului Petroniu Tănase titlul de cetățean de onoare, în semn de prețuire pentru eforturile depuse la revigorarea vieții monahale.

„Este o zi de mare binecuvântare, în care s-a sfințit biserica mănăstirii și s-a pus temelia pentru viitorul creștinesc al zonei noastre”, a declarat primarul.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i-a oferit starețului distincția „Crucea Șaguniană pentru clerici”, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Ardealului, iar ctitorilor și binefăcătorilor le-au fost acordate acte de cinstire.

Istoricul Mănăstirii Turnu Roșu și importanța momentului

Mănăstirea Turnu Roșu are o istorie ce începe în 1601, fiind afectată grav în 1761 de campania de distrugere a mănăstirilor ortodoxe din Transilvania, inițiată de împărăteasa Maria Tereza și pusă în practică de generalul Bucow.

Doar cărțile mănăstirii și un clopot au fost salvate atunci. În 1850, credincioșii au ridicat o bisericuță pe locul vechii mănăstiri, iar din 1988 aceasta a devenit monument istoric.

După 1989, bisericuța a fost restaurată și pictată, iar în 1994, mănăstirea a fost reînființată, cu arhimandritul Petroniu Tănase ca stareț. Un clopot vechi, păstrat din acele vremuri, se află și astăzi în clopotniță. Pe 20 septembrie 2009, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a pus piatra de temelie pentru noua biserică, iar târnosirea din 16 august 2026 marchează un moment istoric pentru comunitatea locală și pentru credincioșii din întreaga zonă.