Accident pe strada o din Șelimbăr provocat de o pisică: o mașină a intrat într-un gard și a lovit o țeavă de gaze / foto video

Un accident rutier a avut loc luni seara, 17 august, pe strada Cimitirului din localitatea Șelimbăr, după ce un șofer a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în gardul unei case.

În urma impactului, gardul imobilului a fost avariat, iar autoturismul a rupt și contorul de gaze al locuinței. În urma incidentului s-au produs scăpări de gaze, ceea ce a impus intervenția mai multor echipaje de Poliție și ale ISU Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul ar fi declarat faptul că ar fi încercat să evite o pisică.

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Pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și prevenirea producerii unui eveniment nedorit, în condițiile în care exista riscul de acumulare a gazelor.

“Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit aseară pe strada Cimitirului din Șelimbăr la un eveniment rutier. O mașină a intrat într-o țeavă de gaz. Până la sosirea echipajului specializat al distribuitorului de gaze au fost asigurate măsuri de prevenire a situațiilor de urgență. Din fericire nu au fost victime, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.” a declarat slt. Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe strada o din Șelimbăr provocat de o pisică: o mașină a intrat într-un gard și a lovit o țeavă de gaze — VIDEO 2