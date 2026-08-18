Accident pe strada o din Șelimbăr provocat de o pisică: o mașină a intrat într-un gard și a lovit o țeavă de gaze / foto video

Un accident rutier a avut loc luni seara, 17 august, pe strada Cimitirului din localitatea Șelimbăr, după ce un șofer a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în gardul unei case.
În urma impactului, gardul imobilului a fost avariat, iar autoturismul a rupt și contorul de gaze al locuinței. În urma incidentului s-au produs scăpări de gaze, ceea ce a impus intervenția mai multor echipaje de Poliție și ale ISU Sibiu.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul ar fi declarat faptul că ar fi încercat să evite o pisică.
Pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și prevenirea producerii unui eveniment nedorit, în condițiile în care exista riscul de acumulare a gazelor.
“Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit aseară pe strada Cimitirului din Șelimbăr la un eveniment rutier. O mașină a intrat într-o țeavă de gaz. Până la sosirea echipajului specializat al distribuitorului de gaze au fost asigurate măsuri de prevenire a situațiilor de urgență. Din fericire nu au fost victime, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.” a declarat slt. Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu
▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe strada o din Șelimbăr provocat de o pisică: o mașină a intrat într-un gard și a lovit o țeavă de gaze — VIDEO 2
Ultima oră
- Bărbat condamnat la închisoare în urma unui accident la Sibiu: era beat și drogat și i-a mințit pe polițiști acum 11 minute
- Bogdan Trif, PSD: „Spitalul Județean, un eșec datorat exclusiv Danielei Cîmpean și PNL Sibiu” acum 13 minute
- UPDATE – Ministrul Sănătății atacă pe Daniela Cîmpean în scandalul noului spital: „Proiectele nu se construiesc cu orgolii și minciună”. Preșdinta CJ i-a răspuns tăios / video acum 18 minute
- Trenurile din România au adunat întârzieri de nouă luni într-un singur an: peste 390.000 de minute pierdute acum 32 de minute
- Militari români și americani ai forțelor NATO, la Primăria Sibiu: s-au întâlnit cu edilul Astrid Fodor / foto acum 36 de minute