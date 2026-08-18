Pe scurt: Platforma e-Terra a fost repornită, iar cererile au atins un nivel record. ANCPI avertizează că timpii de așteptare pot crește temporar.

Platforma e-Terra a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat un număr record de solicitări după reluarea activității.

Potrivit Mediafax, în perioada 11-17 august 2026, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din întreaga țară au primit 205.995 de cereri prin intermediul sistemului e-Terra.

Numai în ziua de luni, 17 august 2026, au fost depuse 40.849 de solicitări. Dintre acestea, 13.532 au vizat eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare, iar 6.423 au fost cereri pentru extrase de carte funciară necesare autentificării unor acte.

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ANCPI explică această creștere prin acumularea solicitărilor în perioada în care aplicația nu a fost funcțională, după cum a relatat anterior și Ora de Sibiu.

Instituția avertizează că volumul foarte mare de solicitări poate duce la întârzieri temporare atât la accesarea platformei, cât și la procesarea cererilor. ANCPI precizează că personalul procesează solicitările în limitele termenelor și procedurilor legale, iar echipele tehnice monitorizează constant încărcarea sistemului și performanța aplicației e-Terra.

Serviciul 2.7.7 pentru extrase din planul cadastral a fost reactivat

Începând cu marți, 18 august 2026, ANCPI a reactivat și serviciul 2.7.7, care permite obținerea extrasului din planul cadastral pe ortofotoplan. Reluarea acestui serviciu face parte din procesul de restabilire a funcționalităților informatice afectate în ultimele săptămâni. ANCPI subliniază că prioritatea instituției este reducerea progresivă a volumului restant și revenirea la fluxurile obișnuite de lucru.

În această etapă, doar sistemul integrat e-Terra este complet funcțional. Alte platforme gestionate de ANCPI, precum Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, vor fi repornite treptat, după finalizarea verificărilor tehnice. ANCPI va anunța separat momentul în care fiecare dintre aceste platforme va deveni disponibilă.

Instituția avertizează utilizatorii că, din cauza numărului foarte mare de cereri transmise într-un interval scurt, timpii de așteptare pot fi mai mari decât de obicei. Întârzierile pot afecta atât accesarea aplicației e-Terra, cât și soluționarea unor cereri, până la normalizarea fluxului de lucru.

Reluarea serviciilor informatice ANCPI vine după o perioadă de blocaj, generată de probleme tehnice și de securitate, inclusiv un atac cibernetic asupra sistemelor ANCPI, care a afectat accesul la platformele digitale ale instituției.