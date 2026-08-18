Liga 4 Sibiu va lua startul duminică, 6 septembrie 2026 și va avea în componență 12 echipe, care vor juca sistem normal, tur-retur.

Asociația Județeană de Fotbal a stabilit componența Ligii 4 Sibiu pentru stagiune 2026-2027, aceasta fiind alcătuită din 12 echipe.

Se va juca sistem tur-retur, totalizând 22 de echipe.

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Câștgătoarea din sezonul trecut, AFC Miercurea Sibiului 2021 s-a înscris tot la Liga 4, deși sportiv își câștigase dreptul să joace în Superligă.

Față de sezonul trecut al Ligii 4, noutățile sunt Zenit Sibiu, Speranța Biertan și CS Săliște 2012, ultima fiind retrogradată din Superliga.

Nu mai sunt la acest nivel Flacăra Gaz-Metan, Arsenal Dîrlos și Orășenesc Copșa Mică, ultima promovând în Superliga Sibiu.