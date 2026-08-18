Liga 4 Sibiu va lua startul duminică, 6 septembrie 2026 și va avea în componență 12 echipe, care vor juca sistem normal, tur-retur.
Asociația Județeană de Fotbal a stabilit componența Ligii 4 Sibiu pentru stagiune 2026-2027, aceasta fiind alcătuită din 12 echipe.
Se va juca sistem tur-retur, totalizând 22 de echipe.
Câștgătoarea din sezonul trecut, AFC Miercurea Sibiului 2021 s-a înscris tot la Liga 4, deși sportiv își câștigase dreptul să joace în Superligă.
Față de sezonul trecut al Ligii 4, noutățile sunt Zenit Sibiu, Speranța Biertan și CS Săliște 2012, ultima fiind retrogradată din Superliga.
Nu mai sunt la acest nivel Flacăra Gaz-Metan, Arsenal Dîrlos și Orășenesc Copșa Mică, ultima promovând în Superliga Sibiu.
Ultima oră
- Adolescent de 14 ani, rănit după ce a căzut cu trotineta la Slimnic acum 16 minute
- Inter Sibiu și ACS Mediaș au picat în aceiași serie: cine sunt adversarele echipelor sibiene în Liga 3 acum o oră
- Sibiul, pe harta unei fraude de 26 de milioane de lei cu mașini second-hand: schema descoperită de ANAF acum 2 ore
- Aglomerație uriașă la Cadastru după repornirea e-Terra: ANCPI avertizează că pot apărea întârzieri acum 2 ore
- Noaptea Muzeelor la Sate revine cu 165 de obiective: Muzeul ASTRA Sibiu este partener al evenimentului acum 3 ore