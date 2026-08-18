Pe scurt: Doar o treime dintre candidații din Sibiu au trecut Bacalaureatul în sesiunea de toamnă 2026, potrivit datelor oficiale. Rezultatele finale vor fi publicate după soluționarea contestațiilor.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat marți, 18 august 2026, rezultatele la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, înainte de soluționarea contestațiilor. Potrivit datelor transmise de instituție, rata de promovare la nivelul județului Sibiu este de 31,6%.

Din totalul de 1.059 de candidați înscriși la această sesiune, 1.002 au fost prezenți la toate probele, iar 57 au absentat. Dintre cei prezenți, 322 de candidați au reușit să promoveze examenul, în timp ce 680 nu au obținut media minimă de 6,00 necesară pentru promovare.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a precizat că niciun candidat nu a fost eliminat din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. De asemenea, nu s-au înregistrat incidente majore pe parcursul desfășurării probelor scrise.

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Rezultatele individuale pot fi consultate pe site-ul bacalaureat.edu.ro, unde fiecare candidat are acces la notele obținute la fiecare probă, precum și la media generală. Candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestații în cursul zilei de marți, 18 august 2026, în intervalul orar 12:00–18:00, la centrele de examen unde au susținut probele.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a anunțat că rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate vineri, 21 august 2026. În anii precedenți, procentul de promovare a crescut ușor după această etapă, pe fondul modificărilor de note la unele discipline.

Situația de la Sibiu

În județul Sibiu, rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea august 2026, este de 31,6%.

Comparativ cu sesiunea august 2025, rata de promovare a crescut cu 1,8% (29,8%), față de sesiunea august-septembrie 2024, rata de promovare a crescut cu 1,27% (30,33%), față de sesiunea august-septembrie 2023 rata de promovare a scăzut 1,4% (33%), față de sesiunea august-septembrie 2022 rata de promovare a scăzut 7,2% (38,8%), față de sesiunea august-septembrie 2021 a scăzut cu 1,3% (32,9%), față de sesiunea august-septembrie 2020 rata de promovare a crescut cu 2,9% (28,7% în 2020), iar față de sesiunea august-septembrie 2019 rata de promovare este mai mare cu 1% (30,6%).

În sesiunea august 2026, au promovat 169 de candidați, dintr-un total de 535 de candidați prezenți, 366 de candidați fiind respinși (din care 95 de candidați au media probelor între 5 și 5,98). Precizăm că 98 de candidați au absentat.

Cea mai mare medie este de 8,38 obținută de un absolvent de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu care a susținut doar proba de matematică.

La nivelul județului Sibiu există o unitate de învățământ cu rata de promovare de 100% (Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu), iar o unitate de învățământ are o rată de promovare de 0% (Liceul Tehnologic Mârșa).

Topul unitățior de învățământ liceal din județul Sibiu, după rata de promovare înainte de contestații, este:

1. Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – 100%

2. Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – 75,00%

3. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – 66,66%

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – 66,66%

4. Liceul de Artă Sibiu – 57,14%

5. Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș – 55,55%

6. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – 50,00%

Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți.

Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate marți, 18 august, la ora 08:30, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

Comparativ cu alte examene naționale din acest an, rata de promovare la Bacalaureat în sesiunea de toamnă rămâne semnificativ mai scăzută. De exemplu, la Titularizare 2026, jumătate dintre candidați au obținut cel puțin nota 7.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, sesiunea de toamnă a Bacalaureatului este destinată în principal absolvenților care nu au promovat examenul în sesiunea din vară sau care au avut corigențe. Pentru aceștia, promovarea examenului reprezintă o condiție esențială pentru continuarea studiilor sau pentru angajare.