Un bărbat de 35 de ani, recidivist, a fost condamnat de Judecătoria Sibiu la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare, după ce s-a urcat la volan băut și drogat cu cocaină, a intrat cu mașina într-un imobil și a încercat să scape de răspundere mințindu-i pe polițiști.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis dreptul de a mai conduce orice categorie de vehicule pentru o perioadă de 5 ani.

A făcut accident și a plecat

Incidentul s-a petrecut anul acesta, în seara zilei de 8 aprilie, în jurul orei 21:25. Aflat la volanul unui autoturism marca Volvo înmatriculat în străinătate, bărbatul a pierdut controlul direcției la efectuarea unui viraj la dreapta și a intrat în coliziune cu colțul unui imobil de pe o stradă din Sibiu. După impactul soldat cu avarierea zidului și a mașinii, șoferul și-a continuat drumul și a parcat autoturismul pe strada Autogării.

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Proprietarul casei a ieșit în stradă alarmat de zgomotul puternic, iar polițiștii rutieri, alertați prin dispecerat, l-au identificat rapid pe suspect lângă mașina avariată.

Alcoolemie uriașă și cocaină în sânge

Dus la spital pentru prelevarea de probe biologice, analizele toxicologice au indicat o alcoolemie de 1,90 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,82 g/l la a doua probă. Totodată, testele de laborator au confirmat prezența în organism a cocainei.

Examinarea medicală clinică a consemnat că bărbatul avea un comportament ostil. „Cu ocazia examinării medicale, s-a consemnat faptul că inculpatul prezenta un comportament ostil verbal; prezenta tulburări emoționale-instinctuale, respectiv râdea; atitudinea acestuia era neadecvată situației și era necooperant; avea tulburări de echilibru, prezenta incoordonare motorie, tremur și imprecizie în mișcări, prezentând și halenă alcoolică”, potrivit rejust.ro.

A mințit, dar camerele de supraveghere l-au dat de gol

La sosirea echipajelor, bărbatul a încercat prin diverse variante să scape basma curată.

Inițial, el le-a spus polițiștilor că a găsit mașina deja avariată în parcat, iar ulterior și-a schimbat versiunea, susținând că la volan s-ar fi aflat un văr de-ai săi care ar fi fugit de la fața locului.

La audieri, a declarat că nu își amintește nimic din cauza alcoolului și a susținut că nu a consumat droguri, ci doar a stat într-un anturaj de consumatori cu o zi înainte.

Adevărul a fost stabilit cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, care l-au surprins urcându-se la volan de pe locul din dreapta, provocând accidentul și revenind în parcare. În plus, raportul criminalistic a confirmat că urma de încălțăminte ridicată de pe interiorul portierei șoferului se potrivea perfect cu adidașii purtați de inculpat.

Condamnat cu executare

Magistrații au reținut că fapta a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, bărbatul având o condamnare anterioară de 4 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. El fusese eliberat condiționat în februarie 2022, cu un rest de executat de 398 de zile.

Deși în fața instanței a recunoscut fapta pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă, gradul ridicat de pericol social și combinația periculoasă de alcool și substanțe psihoactive au determinat instanța să dispună executarea pedepsei în regim de detenție.

Hotărârea pronunțată pe 14 august 2026 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Până la soluționarea definitivă a cauzei, instanța a menținut măsura arestării preventive.