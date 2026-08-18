Deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif intervine în disputa privind proiectul noului Spital Județean și acuză conducerea Consiliului Județean Sibiu de „greșeli enorme” în implementarea investiției.

Parlamentarul susține că lipsa unei viziuni și managementul defectuos al președintei CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, ar fi dus la pierderea finanțării necesare construirii spitalului și îi îndeamnă pe sibieni să urmărească explicațiile prezentate de Alexandru Rogobete în videoclipul publicat pe această temă.

Bogdan Trif afirmă că, încă din 2019, proiectul ar fi fost prezentat sibienilor în context electoral, deși la acel moment nu existau, potrivit acestuia, surse europene de finanțare pentru construirea spitalului.

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Mesajul integral al PSD Sibiu

“Vă rugăm să urmăriți cu atenție(video-ul) în care fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, explică greșelile enorme pe care conducerea Consiliului Județean le-a făcut în implementarea acestui proiect.

Lipsa unei viziuni și prostul management a președintei Consiliului Județean Sibiu a dus la pierderea finanțării necesare realizării noului Spital Județean.

Reamintim sibienilor că în 2019, atunci când Consiliul Județean a realizat acest proiect, nu existau surse de finanțare europene pentru realizarea spitalului, reprezentanții PNL mințind sibienii cu nonșalanță că există finanțare si se va realiza dacă ei vor primi votul sibienilor.

Sibienii să nu uite că PNL a avut toate pârghile politice la îndemână,respectiv : președinția Consiliului Județean Sibiu, premieri ai României precum Ludovic Orban și Florin Cîțu, dar și miniștrii ai Sănătății PNL – USR : Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Cel mai important este faptul că PNL a avut și președintele României, în speță pe Klaus Iohannis. Ca de obicei, PNL preferă să-ți mascheze incompetența prin a arunca vina pe umerii PSD-ului.

În mod normal pentru acest insucces, orice președinte al Consiliului Județean și-ar fi dat demisia și ar fi plecat acasă. Sibienii nu mai au nici o așteptare de la actuala conducere, iar despre orice gest de onoare și demnitate nu mai poate fi vorba în cazul doamnei Cîmpean Daniela.