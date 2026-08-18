Cel mai longeviv jurnalist din România va primi titlul de Cetățean de Onoare al Județului Sibiu. Este vorba despre Ioan Vulcan, care a adunat și documentat, în cele aproape șapte decenii de activitate neîntreruptă în presă, nenumărate povești din comunitatea sibiană.

Ioan Vulcan, în vârstă de 91 de ani, este una dintre personalitățile reprezentantive ale jurnalismului radiofonic românesc. El și-a dedicat întreaga viață presei și slujirii interesului public prin cuvântul rostit la microfon, dar și prin scrisul său gazetăresc. Cariera sa profesională reprezintă una dintre cele mai longevive și prestigioase activități de radio din România, în acest an Ioan Vulcan împlinind remarcabila performanță de 68 de ani de activitate neîntreruptă.

Jurnalistul și-a început activitatea în anul 1958, la Stația de Radioficare din Agnita, unde a activat ca unic redactor. El a adus în casele oamenilor știri, reportaje și relatări despre viața comunităților de pe Valea Hârtibaciului. La Agnita și-a petrecut și anii copilăriei, adolescenței și tinereții, asumându-și chiar, în activitatea publicistică, pseudonimul Ioan Vulcan-Agnițeanul. În semn de recunoaștere, în 2017 a primit titlul de Cetățean de Onoare al Oralului Agnita.

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Deși s-a pensionat în urmă cu aproape 3 decenii, Ioan Vulcan continuă să fie activ în viața jurnalistică și astăzi. El este colaborator al postului național Radio România – Antena Satelor și realizează în continuare reportaje cu oamenii și locurile din județul Sibiu. De asemenea, este unul dintre cei mai vechi membri Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Fiindcă de-a lungul carierei a promovat județul Sibiu și patrimoniul său uman, Ioan Vulcan a fost propus Cetățean de Onoare al județului Sibiu. Consilierii județeni urmează să aprobe un proiect de hotărâre în acest sens la finalul lunii august.

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