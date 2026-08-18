Pe scurt: HoReCa din România traversează o perioadă dificilă: patronii anunță posibile concedieri, investiții înghețate și temeri privind viitorul afacerilor.

Aproape jumătate dintre patronii români din sectorul HoReCa iau în calcul reducerea personalului, potrivit unui sondaj realizat de Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), cea mai mare organizație patronală din domeniu.

Studiul, intitulat „Indicele de încredere în HoReCa 2026”, a fost efectuat în perioada 3-10 august pe un eșantion de 570 de antreprenori și relevă o perspectivă sumbră pentru industria ospitalității din România, relatează StartupCafe.

Conform datelor prezentate de FPIOR, doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă la o creștere a afacerii în următoarele 12 luni, în timp ce 82,6% estimează stagnare, scădere sau chiar riscul de închidere. Aproape 8 din 10 patroni spun că vor reduce, îngheța sau abandona investițiile, iar aproape jumătate iau în calcul concedieri.

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Scăderea numărului de clienți și presiunea fiscală, principalele probleme pentru HoReCa

Principala problemă identificată de antreprenorii HoReCa este scăderea numărului de clienți, menționată de 69,2% dintre respondenți. La mică distanță se află taxele și fiscalitatea, indicate de 67,3% dintre patroni. Alte dificultăți semnalate includ creșterea costurilor cu materiile prime (51,9%), chiriile și utilitățile (40,4%) și lipsa personalului (30,8%).

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității subliniază că sectorul este afectat simultan de reducerea consumului și de creșterea presiunii asupra costurilor. „Pentru HoReCa, problema nu mai este doar cât costă să operezi un restaurant, o cafenea sau un hotel, ci dacă există suficientă cerere pentru a acoperi aceste costuri”, a transmis FPIOR.

Investițiile sunt înghețate, iar reducerea personalului devine o măsură de apărare

Barometrul investițiilor arată că doar 11,5% dintre antreprenori intenționează să crească investițiile în următoarele 12 luni, iar 9,6% vor păstra același nivel. În schimb, 28,8% vor reduce investițiile, 28,8% le vor îngheța complet, iar 21,2% vor renunța la proiectele de extindere. În total, 78,8% dintre respondenți declară că vor „reduce, îngheța sau abandona investițiile”.

Întrebați ce măsuri ar putea lua dacă actualul context economic și fiscal se menține, 51,9% dintre antreprenori au indicat amânarea investițiilor, iar 48,1% iau în calcul reducerea personalului. Alte măsuri menționate sunt creșterea prețurilor (28,8%), reducerea programului (23,1%) și închiderea unor puncte de lucru (23,1%). Doar 9,6% nu prevăd nicio schimbare.

Federația patronală avertizează că presiunea economică se poate transfera rapid din bilanțurile companiilor către angajați și consumatori, ceea ce înseamnă personal mai puțin, program redus și prețuri mai mari. Situația este reflectată și la nivel local, unde concedierile în restaurante și terasele din Sibiu au crescut pe fondul scăderii numărului de clienți.

În ceea ce privește încrederea în viitorul afacerii, doar 7,7% dintre antreprenori se declară foarte încrezători, iar 23,1% destul de încrezători. În total, 30,8% păstrează un nivel de optimism, în timp ce 44,2% au o percepție negativă asupra viitorului propriei afaceri. Restul de 25% au o atitudine neutră.

FPIOR concluzionează că, pentru o parte importantă a industriei, anul 2026 ar putea fi anul în care antreprenorii decid ce pot păstra: investițiile, angajații, programul, punctele de lucru sau, în cele mai dificile cazuri, însăși afacerea.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România reunește peste 1.000 de firme din 24 de județe și municipiul București, cu 29 de patronate și peste 30.000 de angajați la nivel național.