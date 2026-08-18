Echipa de baschet masculin CSU Sibiu s-a reunit de luni, în Sala Transilvania, unde a început pregătirea pentru noul sezon competițional, 2026-2027.

Sub comanda antrenorului Dan Fleșeriu au fost la primul antrenament toți jucătorii, inclusiv cei străini. Antrenamentele baschetbaliștilor sibieni sunt în această fază ceva mai relaxate.

”E un vibe foarte relaxat, avem chef de muncă, e voie-bună, toți glumim, deși ne cunoaștem de doar câteva zile” a punctat Andrei Petică.

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Petică a revenit la CSU după opt ani, el evoluând la Sibiu în sezonul 2017-2018. Noul shooting guard al sibienilor este fericit că a revenit acasă, alături de familia sa.

”Mi-am dorit de mulți ani să revin la Sibiu, mi s-a luat o piatră de pe inimă că am semnat din nou acasă, mă pot ocupa mai mult de familie. Pot juca liniștit baschet și îmi doresc să câștigăm cât mai multe meciuri” a spus Andrei pentru Ora de Sibiu.

Jucătorul lui CSU are ambiții mari pentru noul sezon și crede că sibienii se pot bate pentru un loc de cupe europene.

”Trebuie să fim mai buni decât sezonul trecut, să avem un parcurs cât mai bun posibil în Cupa României. În campionat aș merge spre un loc de cupe europene, avem potențial pentru asta, acolo tind eu personal să ajungem” a anunțat Petică.

CSU are mari șanse să joace în acest an tot în Sala Transilvania, pentru că startul lucrărilor de renovare trenează datorită birocrației. În perioada 18-19 septembrie, Sibiul va găzdui Memorialul ”Elemer Tordai”.

Prima rundă din Liga Națională de baschet este programată pe 3 octombrie, când CSU va juca la Pitești.

Cum se știe, noua regulă aplicată de Federația de Baschet este ca echipele să joace cu minim un român permanent pe teren și maxim șase străini pe foaia de joc.

Primele șase clasate din sezonul regulat merg în play-off, alături de U-BT Cluj (direct calificată) și câștigătoarea turneului play-in (locurile 7-10 în sezonul regulat).