Pe scurt: Dominic Fritz rămâne la șefia USR, chiar dacă riscă să piardă funcția de primar al Timișoarei după decizia CCR. El anunță că va contesta situația la CEDO.

Dominic Fritz va fi reconfirmat în funcția de președinte al USR, potrivit unor surse politice citate de Libertatea.

Decizia vine după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a validat luni, 17 august 2026, un amendament al PSD care ar putea duce la încetarea mandatului său de primar al Timișoarei.

Biroul Național al USR a stabilit organizarea, miercuri, 19 august 2026, a unei ședințe a Comitetului Politic al partidului, în cadrul căreia se va reconfirma mandatul lui Dominic Fritz ca lider al formațiunii. Surse politice au precizat marți, 18 august 2026, că această reconfirmare vine în contextul tensiunilor generate de decizia CCR.

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Curtea Constituțională, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, contestată la CCR de PNL și USR, prevede că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă există o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi.

Dominic Fritz se află exact în această situație, după ce în iunie 2026 a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că se află în conflict de interese.

CCR a decis că amendamentul PSD este constituțional, ceea ce înseamnă că Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei în 30 de zile de la promulgarea legii, dacă președintele o va semna. Fritz a reacționat dur la această decizie, acuzând Curtea Constituțională că „în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCCR tocmai l-a validat”.

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept”, a transmis Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

El a continuat: „Art. 15 din Constituție ‘legea dispune numai pentru viitor’ a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”. Fritz a mai spus că „ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD ‘curat, pro-european’ cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi”.

Fritz a anunțat că va contesta situația la CEDO: „Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”.

Dominic Fritz este primar al Timișoarei din septembrie 2020 și conduce USR din iunie 2025. Reconfirmarea sa la șefia partidului are loc pe fondul tensiunilor politice generate de decizia CCR și de modificările aduse Legii integrității.