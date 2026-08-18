Un cetățean egiptean a fost însoțit sub escortă până la Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după ce nu a respectat o decizie de returnare emisă în luna decembrie 2025 de autoritățile din Sibiu.

Cazul egipteanului a fost prezentat de comisar-șef de poliție Liliana-Adina Douchez, șefa structurii de imigrări din cadrul IPJ Sibiu, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc marți, 18 august.

Potrivit acesteia, în luna decembrie 2025 fusese emisă o decizie de returnare pe numele cetățeanului egiptean. Acesta nu a respectat măsura dispusă, astfel că, în 2026, polițiștii au organizat o misiune de însoțire sub escortă până la Aeroportul Internațional Henri Coandă, de unde acesta urma să părăsească România.

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Cazul face parte din acțiunile desfășurate de polițiști pentru verificarea legalității șederii cetățenilor străini pe teritoriul României.

10 străini depistați în situații ilegale

În primele șapte luni ale anului 2026, au fost organizate 8 acțiuni, dintre care 6 în cooperare cu alte structuri, inclusiv IPJ Sibiu. Polițiștii au efectuat, de asemenea, 22 de controale și 46 de verificări.

În urma acestor controale au fost depistați 10 cetățeni străini aflați în situații ilegale. În aceste cazuri au fost emise 8 decizii de returnare, iar autoritățile au aplicat 10 amenzi, în valoare totală de 14.400 de lei.

De asemenea, au fost dispuse 4 măsuri de interdicție a accesului pe teritoriul României, în cazul unor cetățeni străini împotriva cărora au fost emise decizii de returnare.

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