Federația Română de Fotbal a stabilit marți componența seriilor pentru noul sezon de Liga 3, ediția 2026/2027. Inter Sibiu și ACS Mediaș sunt repartizate în aceași serie.

Inter Sibiu și ACS Mediaș au fost repartizate în Seria a II-a din Liga 3, cu multe echipe din zona Brașovului.

Alături de Inter și Mediaș, din serie mai sunt: CSM Corona Brașov, Carpați Covasna, Olimpic Zărnești, Tricolorul Breaza, ACS Sepsi OSK 2, Muscelul Aro, CSO Băicoi, Kids Tâmpa, CSM Săcele și CSO Teleajenul.

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Noul sezon păstrează formatul cu 8 serii a câte 12 echipe.

Ca și edițiile precedente, în sezonul regulat se vor disputa 22 de etape, în sistem tur-retur. Primele patru clasate vor merge în play-off, iar formațiile clasate pe locurile 5-12 vor evolua în play-out.

Programul complet al Seriei a II-a va fi stabilit joi, 20 august, când FRF va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea țintarului.