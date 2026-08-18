Federația Română de Fotbal a stabilit marți componența seriilor pentru noul sezon de Liga 3, ediția 2026/2027. Inter Sibiu și ACS Mediaș sunt repartizate în aceași serie.
Inter Sibiu și ACS Mediaș au fost repartizate în Seria a II-a din Liga 3, cu multe echipe din zona Brașovului.
Alături de Inter și Mediaș, din serie mai sunt: CSM Corona Brașov, Carpați Covasna, Olimpic Zărnești, Tricolorul Breaza, ACS Sepsi OSK 2, Muscelul Aro, CSO Băicoi, Kids Tâmpa, CSM Săcele și CSO Teleajenul.
Noul sezon păstrează formatul cu 8 serii a câte 12 echipe.
Ca și edițiile precedente, în sezonul regulat se vor disputa 22 de etape, în sistem tur-retur. Primele patru clasate vor merge în play-off, iar formațiile clasate pe locurile 5-12 vor evolua în play-out.
Programul complet al Seriei a II-a va fi stabilit joi, 20 august, când FRF va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea țintarului.
Ultima oră
- UPDATE. Slimnic: Un adolescent de 14 ani a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta electrică acum 1 minut
- Inter Sibiu și ACS Mediaș au picat în aceiași serie: cine sunt adversarele echipelor sibiene în Liga 3 acum o oră
- Sibiul, pe harta unei fraude de 26 de milioane de lei cu mașini second-hand: schema descoperită de ANAF acum 2 ore
- Aglomerație uriașă la Cadastru după repornirea e-Terra: ANCPI avertizează că pot apărea întârzieri acum 2 ore
- Noaptea Muzeelor la Sate revine cu 165 de obiective: Muzeul ASTRA Sibiu este partener al evenimentului acum 2 ore