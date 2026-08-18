Pe scurt: Un autoturism de lux căutat pentru confiscare de autoritățile din Elveția a fost descoperit pe A1, la Timișoara. Șoferul, un elvețian de 35 de ani, spune că a cumpărat mașina de la un necunoscut.

Un autoturism de lux, evaluat la aproximativ 200.000 de euro și căutat de autoritățile din Elveția, a fost descoperit de polițiștii de frontieră români pe autostrada A1, la ieșirea din municipiul Timișoara.

Potrivit Mediafax, vehiculul, înmatriculat în Elveția, a fost identificat în timp ce circula pe direcția Timișoara-Arad, în urma unei alerte internaționale.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a anunțat că mașina a fost reperată la ieșirea din Timișoara, iar polițiștii de frontieră au intervenit împreună cu reprezentanții Biroului de Poliție Autostrăzi. Șoferului i s-a făcut semnal regulamentar de oprire, iar acesta s-a conformat fără incidente.

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La volanul autoturismului se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani

La volanul autoturismului se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani. Întrebat despre proveniența vehiculului, bărbatul le-a declarat polițiștilor că a cumpărat mașina în Elveția de la o persoană pe care nu o cunoștea. El a mai susținut că nu avea informații despre faptul că autoturismul era căutat de autoritățile elvețiene și că nu știa de existența alertei internaționale.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că pentru autoturism exista o alertă introdusă de autoritățile elvețiene, vehiculul fiind căutat în vederea confiscării.

În urma controlului, autoturismul, a cărui valoare a fost estimată la aproximativ 200.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Vehiculul va rămâne în custodia autorităților până la finalizarea cercetărilor și clarificarea situației sale juridice.

Un caz similar, în care un român a dispărut cu două vehicule închiriate în valoare de peste 180.000 de euro, a fost raportat recent în Austria (detalii aici).