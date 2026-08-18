Numărul cetățenilor străini care solicită drept de ședere în județul Sibiu a crescut semnificativ față de anul trecut, cele mai multe cereri fiind depuse în scop de muncă. Potrivit datelor prezentate de comisar-șef de poliție Liliana-Adina Douchez, șefa structurii de imigrări din cadrul IPJ Sibiu, cetățenii din Nepal reprezintă cea mai numeroasă comunitate de muncitori străini.

În primele șapte luni ale anului 2026, autoritățile au primit 2.979 de cereri pentru reglementarea dreptului de ședere temporară, față de 1.660 de cereri în aceeași perioadă a anului trecut.

Din totalul solicitărilor înregistrate în acest an, 2.365 au fost depuse în scop de muncă, ceea ce arată o creștere importantă a numărului de cetățeni străini care vin în județul Sibiu pentru a lucra.

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Tot în primele șapte luni ale anului, au fost emise 2.790 de permise de ședere, comparativ cu 1.876 în perioada similară din 2025.

Nepalezii, cei mai numeroși

În ceea ce privește țările de origine ale cetățenilor străini aflați în evidențele autorităților, Nepalul se află detașat pe primul loc. „Ca să fac o situație pe țări, Nepalul conduce detașat. În județul Sibiu, avem un număr de 2.247 de cetățeni care provin din Nepal, 1.306 din Sri Lanka și 967 din Turcia”, a declarat comisarul-șef de poliție Liliana-Adina Douchez.

Datele prezentate arată că muncitorii proveniți din state asiatice reprezintă o parte importantă a cetățenilor străini care aleg județul Sibiu pentru a munci.

10 străini depistați în situații ilegale

Polițiștii au desfășurat și acțiuni pentru verificarea legalității șederii cetățenilor străini pe teritoriul României.

În primele șapte luni ale anului 2026, au fost organizate 8 acțiuni, dintre care 6 în cooperare cu alte structuri, inclusiv IPJ Sibiu. De asemenea, au fost efectuate 22 de controale și 46 de verificări.

În urma acestor activități, au fost depistați 10 cetățeni străini aflați în situații ilegale. În aceste cazuri au fost emise 8 decizii de returnare, iar autoritățile au aplicat 10 amenzi, în valoare totală de 14.400 de lei.

Totodată, au fost aplicate 98 de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale, dintre care 75 de avertismente și 23 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor a fost de 22.700 de lei.

Au fost dispuse, de asemenea, 4 măsuri de interdicție a accesului pe teritoriul României, în cazul unor cetățeni străini împotriva cărora au fost luate decizii de returnare.

A scăzut numărul cererilor depuse de cetățenii ucraineni

În ceea ce privește cetățenii ucraineni, autoritățile spun că numărul solicitărilor a scăzut semnificativ față de perioada de început a conflictului din Ucraina. „Evoluția a fost sau am avut un boom la început, imediat după, după care a început să scadă și acum este într-adevăr constant, dar este un număr foarte mic. […] Înainte erau foarte mulți, aveam și 20-30 de cereri pe zi”, a explicat Liliana-Adina Douchez.

Potrivit acesteia, numărul actual de cetățeni ucraineni aflați în evidențele autorităților este format în mare parte din persoane care au venit în anii anteriori, în perioada în care solicitările erau mult mai numeroase.