Militari români și americani ai forțelor NATO, la Primăria Sibiu: s-au întâlnit cu edilul Astrid Fodor / foto

Pe scurt: Militari români și americani au discutat la Sibiu despre colaborarea în caz de criză și rolul orașului ca centru militar și educațional. Vizita subliniază importanța parteneriatului România-SUA.

O echipă mixtă România-SUA din cadrul Batalionului 1 CIMIC a efectuat luni, 17 august 2026, o vizită oficială la Sibiu, cu scopul de a întări cooperarea interinstituțională în situații de criză.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, delegația a inclus atât militari români, cât și specialiști americani în Afaceri Civile, care au venit să consolideze relațiile cu autoritățile locale.

Batalionul 1 CIMIC este o unitate specială a Armatei României, având rolul de a facilita colaborarea între mediul civil și cel militar, mai ales în situații neprevăzute sau de criză. Militarii acestei structuri sunt instruiți să intervină rapid pentru sprijinirea populației și a autorităților locale în cazul unor calamități naturale sau alte evenimente care pot afecta comunitatea.

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Pe lângă misiunile interne, Batalionul 1 CIMIC participă și la operațiuni internaționale, contribuind la menținerea păcii și la reconstrucție în teatrele de operații. În timp de pace, acești militari se implică în activități de pregătire și intervenție pentru a asigura protecția populației și restabilirea serviciilor esențiale în caz de urgență.

În cadrul vizitei de la Sibiu, echipa mixtă a avut o întâlnire cu primarul Astrid Fodor. Discuțiile s-au concentrat pe nivelul de dezvoltare al orașului, cu accent pe infrastructura rutieră, sistemul de educație, potențialul economic și statutul Sibiului ca oraș cultural. S-a subliniat și tradiția orașului ca centru al învățământului militar, Sibiu fiind gazda Comandamentului NATO și a unei garnizoane militare active.

Reprezentanții Batalionului 1 CIMIC au apreciat colaborarea cu autoritățile locale și au evidențiat importanța schimbului de experiență între militarii români și cei americani.

Vizita a avut ca obiectiv principal consolidarea parteneriatului pentru gestionarea eficientă a situațiilor de criză și pentru creșterea siguranței comunității sibiene.

Prezența echipelor mixte la Sibiu nu este o premieră, astfel de întâlniri având loc și în trecut, ceea ce demonstrează continuitatea relațiilor dintre instituțiile militare și administrația locală.

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