Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat pe pagina sa oficială un videoclip în care vorbește despre proiectul noului Spital Județean de Urgență Sibiu și despre motivele pentru care investiția nu a fost finanțată prin PNRR.

Acesta critică administrația județeană și susține că ar fi existat o soluție pentru realizarea proiectului prin combinarea mai multor surse de finanțare.

Potrivit ministrului Sănătății, proiectul pregătit la Sibiu avea o valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, de aproape trei ori mai mare decât bugetul maxim care putea fi acordat prin PNRR. Investiția cuprindea trei clădiri distincte: noul corp al Spitalului Județean, un amfiteatru destinat studenților și un corp nou pentru Spitalul de Pediatrie.

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Alexandru Rogobete susține că a propus împărțirea proiectului în trei componente și realizarea acestora printr-o finanțare multisursă, o parte din PNRR și celelalte prin Programul Operațional Sănătate.

Ministrul mai afirmă că această variantă ar fi fost refuzată de președinta Consiliului Județean Sibiu și acuză actuala conducere locală că încearcă să transfere responsabilitatea pentru situația proiectului.

Textul postării ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete:

„SIBIENII MERITĂ ADEVĂRUL, NU GĂLĂGIE POLITICĂ!

Văd că “reformiștii închipuiți”, din Alianța Bolofilǎ PNL-USR, de la Sibiu se plâng acum că Ministerul Sănătății nu le-a finanțat noul Spital Județean de Urgență prin PNRR. Numai că oamenilor li se spune, din nou, doar partea de poveste care le convine. Adevărul este simplu: proiectul era matur, dar valoarea lui ajungea la aproximativ 600 de milioane de euro, de aproape trei ori peste bugetul maxim posibil pentru finanțarea din PNRR.

Proiectul prevedea trei clădiri distincte: noul corp al Spitalului Județean, un amfiteatru destinat studenților și un corp nou pentru Spitalul de Pediatrie. Și exista o soluție.

Am propus împărțirea proiectului în trei componente și realizarea lui prin finanțare multisursă: o parte prin PNRR, iar celelalte componente prin Programul Operațional Sănătate. Dacă exista dialog, flexibilitate și colaborare, astăzi investiția putea fi într-un stadiu cu totul diferit.

Dar președinta Consiliului Județean Sibiu a refuzat soluția și s-a ambiționat să păstreze proiectul într-o formulă care nu putea fi finanțată integral din PNRR.

Concluzia?

Zero investiții din acest proiect pentru sănătatea sibienilor.

Asta este diferența dintre administrație și propagandă. Proiectele de sute de milioane de euro nu se construiesc cu orgolii, scandal și minciunǎ. Se construiesc prin muncă, dialog și soluții. Sibienii meritau un spital, nu o scuză. Și, mai ales, merită să li se spună adevărul. Iar echipa “reformistǎ” PNL-USR de la Sibiu trebuie sǎ își asume acest eșec și sǎ nu mai caute vinovați în alte parte!

O să fie bine!” se arată în postarea Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Daniela Cîmpean îi răspunde Ministrului Alexandru Rogobete

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a reacționat și îi răspunde punctual ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Aceasta susține că proiectul noului spital de la Sibiu era, la momentul selecției pentru finanțarea prin PNRR, cel mai avansat proiect de spital. Aceasta afirmă că limita maximă de finanțare a fost stabilită de autoritățile române și nu de Comisia Europeană, care ar fi cerut doar selectarea unor proiecte suficient de mature pentru a putea fi finalizate în termenul impus de PNRR.

Daniela Cîmpean susține și că Ministerul Sănătății a pierdut ulterior fonduri din PNRR echivalente cu valoarea a trei spitale precum cel proiectat la Sibiu.

Daniela Cîmpean respinge și afirmația potrivit căreia proiectul ar fi putut fi simplu împărțit pentru a se încadra în plafonul de finanțare. Potrivit acesteia, chiar și fără componenta destinată Spitalului de Pediatrie, valoarea investiției depășea limita stabilită pentru PNRR, ceea ce ar fi presupus refacerea întregului proiect.

Președinta CJ Sibiu mai arată că regulile au fost schimbate pe parcurs și subliniază că județul a atras, totuși, fonduri pentru sănătate și a realizat investiții în cele trei mari spitale aflate în subordinea Consiliului Județean.

Mesajul integral al președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean

„Corect!

Oamenii au dreptul să știe adevărul!

Adevărul este următorul:

• proiectul de la Sibiu era cel mai avansat proiect de spital ( nu secție, nu corp de clădire ce vine în completarea unui spital);

• regulile, inclusiv cu privire la valoare maximă de finanțare, le-ați stabilit dumneavoastră. Deci puteați stabili și valoarea de 500 milioane ( atunci atât era valoarea investiției );

• Comisia Europeană a stabilit ca reguli doar să luați în calcul proiecte mature, ca să poată fi finanțate în termenul PNRR. Nu v-a impus nicio condiție cu privire la valoarea investiției;

• v-am spus atunci că aveți o listă de “dorințe ” și nu de proiecte mature și că veți pierde bani din PNRR;

• astăzi, când tragem linia, vedem ca ați pierdut din PNRR bani cât pentru 3 spitale ca cel de la Sibiu.

Și încă ceva: Sibiul a luat bani pentru sănătate. A investit în toate spitalele pe care le are în subordine ( 3, cele mai mari din județ).

Și mai studiați domnule Rogobete: tot comisia a stabilit ca spitalele trebuiau să fie funcționale la finalizare, deci și dotate.

Dacă ați fi analizat proiectul cu adevărat, ați fi constatat ca și fără spitalul de pediatrie valoarea era peste cea stabilită de dumneavoastră pentru PNRR și că trebuia refăcut tot proiectul, fapt imposibil având în vedere că ați schimbat regulile în timpul jocului”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, în replica adresată ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.