Pe scurt: Noaptea Muzeelor la Sate 2026 oferă acces gratuit la peste 165 de muzee și colecții din mediul rural, cu evenimente dedicate patrimoniului local.

Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural vor putea fi vizitate gratuit în cadrul ediției din 2026 a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, potrivit AGERPRES.

Evenimentul, ajuns la cea de-a patra ediție, se desfășoară în mai multe județe din țară și pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural din mediul rural.

Peste 165 de muzee și colecții rurale din toată țara participă la ediția din 2026

Organizatorii au anunțat că ediția din acest an reunește peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din satele României. Printre acestea se numără case memoriale, colecții etnografice, muzee locale și alte obiective de interes istoric și cultural. Participanții la eveniment vor avea ocazia să descopere tradiții, meșteșuguri și povești locale, multe dintre ele fiind prezentate în mod interactiv de către gazdele muzeelor.

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În județul Vrancea, Muzeul Satului Vrâncean din Crângul Petrești și alte cinci obiective muzeale vor putea fi vizitate gratuit sâmbătă, 29 august 2026. Potrivit Muzeului Vrancei, această inițiativă face parte din eforturile de promovare a patrimoniului rural și de atragere a publicului către valorile locale.

Evenimente speciale și acces gratuit pentru vizitatori

Noaptea Muzeelor la Sate propune nu doar vizitarea gratuită a muzeelor, ci și o serie de evenimente speciale dedicate publicului. În multe localități, vizitatorii vor putea participa la ateliere de creație, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, expoziții tematice și tururi ghidate. Organizatorii subliniază că evenimentul este o oportunitate de a redescoperi patrimoniul rural și de a susține comunitățile locale.

Evenimentul are loc în paralel cu alte manifestări culturale din țară, precum festivaluri, expoziții și proiecte artistice dedicate patrimoniului.

La nivel național, evenimentul urmărește să aducă în prim-plan importanța conservării și promovării patrimoniului rural, dar și să stimuleze turismul cultural în zonele mai puțin cunoscute ale țării. Organizatorii încurajează publicul să profite de această ocazie pentru a vizita satele și a descoperi poveștile și tradițiile locale.

Noaptea Muzeelor la Sate a devenit, în ultimii ani, un reper în calendarul cultural al României, atrăgând atât localnici, cât și turiști interesați de autenticitatea și diversitatea patrimoniului rural. Ediția din 2026 promite o experiență bogată, cu activități pentru toate vârstele și cu accent pe valorile comunităților locale.