O curte amenajată temeinic la Sibiu, cu Andrei și echipa sa: de la pavaj la ultimele finisaje / foto

Pentru mulți proprietari, amenajarea curții este un proiect pe care și-l doresc de mult timp, dar pe care îl amână din cauza timpului, a complexității lucrării sau a experiențelor neplăcute cu echipe care întârzie finalizarea. În Sibiu și în localitățile din împrejurimi, Andrei a transformat această nevoie într-o activitate pe care o construiește de mai bine de 15 ani, cu un principiu simplu: o lucrare de calitate trebuie să fie făcută corect, cu atenție la detalii și finalizată la timp.

De-a lungul anilor, Andrei a amenajat sute de curți, acumulând experiență în proiecte foarte diferite. Fiecare teren vine cu propriile provocări, iar fiecare proprietar are alte așteptări. Tocmai de aceea, lucrările sunt adaptate în funcție de configurația terenului, stilul casei și ceea ce își dorește beneficiarul.

Astăzi, Andrei lucrează alături de o echipă formată din șase meseriași, ceea ce îi permite să gestioneze proiectele eficient și să reducă timpul de execuție, fără să facă rabat de la calitate.

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De la terenul pregătit până la ultimele finisaje

Unul dintre avantajele colaborării cu o echipă care se ocupă de amenajarea completă a curții este faptul că beneficiarul nu trebuie să caute separat mai mulți meseriași pentru fiecare etapă a lucrării.

Proiectele realizate de Andrei și echipa sa pornesc de la pregătirea terenului și pot include montarea pavajului, realizarea bordurilor și a rigolelor, amenajarea rețelelor pluviale și finisajele finale.

Totul este gândit ca un proiect unitar, în care partea funcțională și cea estetică să se completeze.

Pavajul nu înseamnă doar alegerea unor modele și montarea lor. Pregătirea corectă a terenului, realizarea stratificației, compactarea și atenția acordată fiecărui detaliu sunt esențiale pentru ca lucrarea să reziste în timp și să își păstreze aspectul.

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Rapiditatea lucrării, fără compromisuri la calitate

Unul dintre aspectele pe care Andrei pune accent este promptitudinea. Odată începută o lucrare, obiectivul este ca aceasta să fie dusă la bun sfârșit într-un timp cât mai scurt și conform termenului stabilit cu beneficiarul.

Pentru proprietar, acest lucru înseamnă mai puține zile în care curtea este un șantier și posibilitatea de a se bucura mai repede de spațiul amenajat.

Rapiditatea nu înseamnă însă lucrări făcute în grabă. Experiența acumulată în cei peste 15 ani de activitate și organizarea unei echipe stabile permit ca fiecare etapă să fie realizată eficient, dar cu atenție la detalii.

O curte care arată bine și funcționează bine

O amenajare reușită trebuie să fie mai mult decât frumoasă. Trebuie să fie practică, rezistentă și potrivită pentru modul în care este folosită curtea. De aceea, fiecare proiect este gândit în funcție de teren și de nevoile beneficiarului. Zonele de acces, aleile, spațiile verzi, evacuarea apei pluviale și finisajele trebuie să funcționeze împreună.

După sute de proiecte realizate în Sibiu și împrejurimi, Andrei spune că fiecare lucrare nouă vine cu aceeași responsabilitate: rezultatul final trebuie să fie unul de care proprietarul să se bucure nu doar în ziua în care este finalizat, ci și peste ani.

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Pentru cei care își doresc o curte nouă, un pavaj rezistent, alei, zone verzi sau o amenajare exterioară completă, echipa lui Andrei se ocupă de proiect de la pregătirea terenului până la ultimele finisaje.

Detalii suplimentare găsiți pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100068767870812), dar și la numărul de telefon +40 755 768 642 .