Prins de polițiști cu un transport ilegal de lemne pe raza comunei Slimnic, un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Dealul Sibiului este cercetat penal, dar continuă să-și exercite atribuțiile.

În timp ce localnicii acuză un dublu standard între tratamentul aplicat cetățenilor simpli și cel de care beneficiază cei plătiți să păzească pădurea, conducerea ocolului invocă procedurile și refuză să ia vreo măsură până la finalizarea verificărilor interne și cercetărilor poliției.

Pădurar prins la furat de lemne

Neregulile au fost constatate de polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică Sibiu – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, care au depistat materialul lemnos, fără documente legale de proveniență și transport, în luna iunie.

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„În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii Serviciului Ordine Publică Sibiu – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol au constatat săvârșirea unei fapte de natură penală pe raza localității Slimnic, care aduce atingerea regimului silvic, respectiv transportul de material lemnos fără documente de proveniență și transport. Volumul de material lemnos transportat ilegal a fost de aproximativ 18 mc. Din punct de vedere juridic, fapta constatată constituie infracțiune, fiind depășit pragul de 5 mc de material lemnos transportat fără documente de proveniență și transport”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Oamenii legii au stabilit că în acest caz sunt cercetați doi bărbați din localitățile Slimnic și Ruși, unul dintre aceștia fiind chiar angajat al ocolului silvic. Cercetările se desfășoară acum sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

De ce nu a fost dat afară

Deși volumul depistat depășește limita legală pentru încadrare penală, pădurarul nu a fost deocamdată sancționat. Șeful Ocolului Silvic Dealul Sibiului, Câmpean Ciprian Nicolae Petrișor, a confirmat că instituția cunoștea posibilitatea implicării angajatului încă din timpul acțiunilor poliției, dar susține că procedurile împiedică o decizie imediată.

„Personal din cadrul ocolului a fost solicitat să fie prezent la o serie de acțiuni desfășurate de către organele de poliție pe raza comunei Slimnic pe linie silvică. Cu ocazia desfășurării controalelor de către organele de poliție s-a avut în vedere și posibilitatea ca un angajat al ocolului, în funcția de pădurar, să fie implicat într-un caz de sustragere și transport ilegal de material lemnos. Pădurarul respectiv este încă angajat al ocolului, iar în prezent este în desfășurare un control de fond pe suprafața de fond forestier pe care pădurarul o are în gestiune, urmând ca după terminarea controlului și după ce ne sunt aduse la cunoștință în mod oficial rezultatele cercetărilor efectuate de către poliție, să se ia măsurile legale ce se impun în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (7) și (8) din Legea 331/2024”, a explicat Câmpean Ciprian Nicolae Petrișor, șeful Ocolului Silvic Dealul Sibiului.

Până când controlul pe suprafața forestieră pe care pădurarul o are în gestiune va fi gata, bărbatul va rămâne în funcție și va continua să păzească pădurea.

Localnicii sunt revoltați: „Oamenii nu mai au încredere că legile se aplică și celor cu funcții”

Cazul a fost semnalat inițial la data de 1 august, de un cititor Ora de Sibiu, care a reclamat că fapta depistată la Slimnic nu ar fi un incident izolat, ci o practică repetată.

„Oamenii din comună nu mai au încredere că legile se aplică și celor cu funcții. Când un om simplu e prins cu o căruță de lemne, ajunge în buletinul de presă al poliției a doua zi. Când cel plătit din bani publici să păzească pădurea e prins cu 18 metri cubi, se lasă tăcere. Există indicii că fapta nu este izolată, ci parte a unei activități repetate de sustragere și valorificare de lemn din zonă”, a scris cititorul.

Revolta oamenilor a venit mai ales ca urmare a faptului că acest caz nu a fost mediatizat. „Au trecut de atunci câteva săptămâni și cazul nu apare în niciun buletin de presă IPJ Sibiu și în nicio comunicare a Gărzii Forestiere, deși cazuri mult mai mici (0,5–3,5 mc, la Richiș, Mohu) au fost comunicate public în 2026”, a adăugat cititorul care a făcut sesizarea.



