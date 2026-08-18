Mai multe străzi din municipiul Sibiu sunt afectate, marți, de o pană de curent.
UPDATE
Potrivit site-ului DEER (Distribuție Energie Electrică România), avaria a fost remediată.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Avaria a fost semnalată pe 19 străzi din oraș. Zeci de familii nu au curent electric de la ora 12:30.
Lista străzile afectate de pana de curent:
Loc: SIBIU, Strada: ARIESULUI
Loc: SIBIU, Strada: BARCEANU
Loc: SIBIU, Cale: CISNADIEI
Loc: SIBIU, Strada: DIMA GH.
Loc: SIBIU, Cale: DUMBRAVII
Loc: SIBIU, Alee: FRATII BUZESTI
Loc: SIBIU, Strada: LAMAITEI
Loc: SIBIU, Strada: MILO MATEI
Loc: SIBIU, Strada: PANN ANTON
Loc: SIBIU, Strada: PLUGARILOR
Loc: SIBIU, Piata: PRAHOVEI
Loc: SIBIU, Strada: PUMNUL ARON
Loc: SIBIU, Strada: RAHOVEI
Loc: SIBIU, Strada: SALIGNY ANGHEL
Loc: SIBIU, Alee: STREIU
Loc: SIBIU, Strada: STURZA MARIUS
Loc: SIBIU, Strada: VICTOR PROF. L.
Loc: SIBIU, Bulevard: VITEAZUL M.
Loc: SIBIU, Strada: VLAICU AUREL
Termenul de remediere este momentan indisponibil. Pana s-a produs accidental.
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