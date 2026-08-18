foto: arhivă

Mai multe străzi din municipiul Sibiu sunt afectate, marți, de o pană de curent.

UPDATE

Potrivit site-ului DEER (Distribuție Energie Electrică România), avaria a fost remediată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Avaria a fost semnalată pe 19 străzi din oraș. Zeci de familii nu au curent electric de la ora 12:30.

Lista străzile afectate de pana de curent:

 Loc: SIBIU, Strada: ARIESULUI
 Loc: SIBIU, Strada: BARCEANU
 Loc: SIBIU, Cale: CISNADIEI
 Loc: SIBIU, Strada: DIMA GH.
 Loc: SIBIU, Cale: DUMBRAVII
 Loc: SIBIU, Alee: FRATII BUZESTI
 Loc: SIBIU, Strada: LAMAITEI
 Loc: SIBIU, Strada: MILO MATEI
 Loc: SIBIU, Strada: PANN ANTON
 Loc: SIBIU, Strada: PLUGARILOR
 Loc: SIBIU, Piata: PRAHOVEI
 Loc: SIBIU, Strada: PUMNUL ARON
 Loc: SIBIU, Strada: RAHOVEI
 Loc: SIBIU, Strada: SALIGNY ANGHEL
 Loc: SIBIU, Alee: STREIU
 Loc: SIBIU, Strada: STURZA MARIUS
 Loc: SIBIU, Strada: VICTOR PROF. L.
 Loc: SIBIU, Bulevard: VITEAZUL M.
 Loc: SIBIU, Strada: VLAICU AUREL

Termenul de remediere este momentan indisponibil. Pana s-a produs accidental.

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