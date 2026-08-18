Mai multe străzi din municipiul Sibiu sunt afectate, marți, de o pană de curent.

UPDATE

Potrivit site-ului DEER (Distribuție Energie Electrică România), avaria a fost remediată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Avaria a fost semnalată pe 19 străzi din oraș. Zeci de familii nu au curent electric de la ora 12:30.

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Lista străzile afectate de pana de curent:

Loc: SIBIU, Strada: ARIESULUI

Loc: SIBIU, Strada: BARCEANU

Loc: SIBIU, Cale: CISNADIEI

Loc: SIBIU, Strada: DIMA GH.

Loc: SIBIU, Cale: DUMBRAVII

Loc: SIBIU, Alee: FRATII BUZESTI

Loc: SIBIU, Strada: LAMAITEI

Loc: SIBIU, Strada: MILO MATEI

Loc: SIBIU, Strada: PANN ANTON

Loc: SIBIU, Strada: PLUGARILOR

Loc: SIBIU, Piata: PRAHOVEI

Loc: SIBIU, Strada: PUMNUL ARON

Loc: SIBIU, Strada: RAHOVEI

Loc: SIBIU, Strada: SALIGNY ANGHEL

Loc: SIBIU, Alee: STREIU

Loc: SIBIU, Strada: STURZA MARIUS

Loc: SIBIU, Strada: VICTOR PROF. L.

Loc: SIBIU, Bulevard: VITEAZUL M.

Loc: SIBIU, Strada: VLAICU AUREL

Termenul de remediere este momentan indisponibil. Pana s-a produs accidental.