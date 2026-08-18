Pompierii sibieni au intervenit marți, la prânz, în localitatea Vard, pentru salvarea unui pui de barză de pe acoperișul unei case.

Puiul de barză de afla pe acoperișul unei case și risca să cadă, motiv pentru care a fost solicitată intervenția pompierilor sibieni.

„La fața locului s-a acționat cu o autoscară, pentru salvarea pasării. Aceasta a fost coborâtă în siguranță și urmează să fie preluată de Asociația Prietenii Berzelor”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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Pe grupul de Facebook Protecția Animalelor Sibiu a apărut, luni, o postare prin care se semnala faptul că puiul a rămas singur în cuib. „Un pui de barză, abandonat de 3 sau 4 zile, rămas singur în cuib fără apă și fără hrană (berzele au plecat și l-au părăsit). El nu poate zbura, să își poată procura singur hrana, deoarece este un pui venit pe lume mai târziu”, a fost mesajul.

Din fericire, puiul de barză este acum în siguranță.