Pe scurt: Raluca Turcan atrage atenția că oricine poate deveni ținta instituțiilor dacă acestea sunt folosite politic. Politicienii ar trebui să se confrunte prin vot, nu prin decizii administrative.

Raluca Turcan a transmis un mesaj critic privind implicarea instituțiilor statului în disputele politice, după ce, potrivit acesteia, în ultimele săptămâni justiția a vizat atât PNL și Ilie Bolojan, cât și USR și Dominic Fritz.

Într-o postare publicată marți, 18 august 2026, Raluca Turcan a subliniat că „mâine poate fi oricine are curajul să deranjeze, să schimbe lucruri și să facă ceea ce crede că este bine pentru România”.

Raluca Turcan a făcut referire la evenimentele din ultimele zile, când, potrivit ei, „ieri, victimele au fost USR și Dominic Fritz”. În context, ea a atras atenția asupra riscului ca instituțiile să fie folosite ca „frână de mână împotriva celor care devin incomozi”.

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Mesajul integral al deputatului Raluca Turcan

“Săptămânile trecute, justiția a încercat să pună la punct PNL și pe Ilie Bolojan. Ieri, victimele au fost USR și Dominic Fritz. Mâine poate fi oricine are curajul să deranjeze, să schimbe lucruri și să facă ceea ce crede că este bine pentru România.

Linia roșie într-o democrație sănătoasă este aceasta: bătăliile politice se câștigă cu voturi și argumente, nu folosind instituțiile ca frână de mână împotriva celor care devin incomozi.

Una este confruntarea politică și cu totul alta este situația în care o lege, o procedură sau o instituție ajunge să poată scoate din joc un om ales de cetățeni. Și știți cum se spune: azi privești de pe margine pentru că nu e problema ta, iar mâine descoperi că regula făcută pentru altul se aplică și în cazul tău.

România are nevoie de instituții puternice, dar tocmai de aceea ele trebuie să fie corecte, previzibile și ferite de calcule politice. Pentru că, dacă instituțiile pot deveni arme în lupta politică, la un moment dat nimeni nu mai este cu adevărat în siguranță.”