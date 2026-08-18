Numărul cetățenilor germani și austrieci care aleg să revină în județul Sibiu, inclusiv în localitățile rurale cu tradiție săsească, rămâne constant. Mulți dintre cei care se întorc sunt și foști cetățeni români, născuți în România, care au plecat în străinătate și au pierdut ulterior cetățenia română.

Comisarul-șef de poliție Liliana-Adina Douchez, șefa structurii de imigrări din cadrul IPJ Sibiu, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre numărul mare de cetățeni nemți și austrieci care, la vârsta pensionării, aleg să se întoarcă „la rădăcini”, mulți dintre aceștia optând pentru satele săsești.

„Da, sunt și foarte mulți foști români. S-au născut în România, au pierdut cetățenia și acum se întorc la vatră. Sunt foarte mulți din aceștia”, a declarat Liliana-Adina Douchez.

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Potrivit acesteia, numărul solicitărilor venite din partea cetățenilor din Germania și Austria nu înregistrează variații semnificative de la un an la altul. În perioada analizată, diferența față de anul trecut este de aproximativ 40 de cereri. „Aici avem o diferență de 40 de cereri față de anul trecut. Deci într-un an urcă, într-un an coboară, dar nu este o diferență foarte mare. Numărul rămâne constant. Vorbim despre persoane din Austria și Germania. Dintre aceștia aproximativ 1200 sunt nemți”, a explicat șefa structurii de imigrări.

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„Îi trag rădăcinile”

Unul dintre motivele invocate de cei care revin în România este legătura cu locurile natale. Potrivit reprezentantei IPJ Sibiu, mulți dintre cei care se întorc spun că simt o legătură puternică cu locurile de origine. „Ei spun, cel puțin când vin la noi să depună, că îi trag rădăcinile”, a spus Liliana-Adina Douchez.

O parte dintre cei reveniți nu se limitează doar la a locui în comunitățile săsești, ci se implică și în viața acestora. „E bine, ei sunt fericiți și am văzut că sunt mulți care se implică activ în cadrul comunității. E un câștig. Foarte mulți preferă zona rurală”, a mai declarat aceasta.

Astfel, satele săsești din județul Sibiu continuă să fie alese de persoane care, după ani sau chiar decenii petrecute în Germania ori Austria, decid să revină în locurile de care sunt legate prin familie și prin propria istorie.

Numărul enoriașilor Bisericii Evanghelice crește pentru al doilea an consecutiv

Potrivit datelor prezentate de episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Reinhart Guib, comunitatea a ajuns la 10.883 de membri, iar una dintre explicațiile principale este revenirea sașilor în localitățile natale din Transilvania. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, numărul enoriașilor Bisericii Evanghelice din România este în creștere, după mai bine de opt decenii de declin.

Tot mai mulți sași care au lucrat și au trăit zeci de ani în Germania sau Austria aleg ca, după pensionare, să se întoarcă în satele din județul Sibiu. Pentru aceștia, revenirea în țară nu înseamnă doar întoarcerea la locurile natale, ci și o încercare de a găsi un ritm de viață mai liniștit și un nou sens după încheierea carierei.

Reîntoarcerea lor are efecte și asupra comunităților locale. Mulți dintre cei reveniți se implică activ în viața satelor, în biserică, în Forumul Democrat al Germanilor, în proiecte sociale sau în activități de conservare a patrimoniului. Astfel, pensionarii care se întorc devin, în multe cazuri, un factor important pentru menținerea vieții comunitare în localitățile săsești.

„Oamenii care vin știu deja unde vor să ajungă. Își caută prietenii, zonele cunoscute, vin de mai multe ori în țară să vadă unde le-ar fi locul. Nu încercăm să-i adunăm pe toți ‘claie grămadă’ într-o singură regiune; fiecare are interesele lui, iar noi ne bucurăm să-i putem integra acolo unde aleg ei să se stabilească”, a declarat Episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Reinhart Guib, în cadrul unei conferințe de presă din luna martie. DETALII AICI

Fenomenul a determinat și o schimbare de perspectivă în rândul Bisericii Evanghelice. Comunitățile mici, care în trecut păreau condamnate la dispariție, sunt păstrate active și pregătite să primească noi membri.

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