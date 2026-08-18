Ai primit prin moștenire sau donație o mașină adusă din străinătate, dar dosarul nu se rezumă la certificatul de moștenitor ori la contractul semnat la notar. Vehiculul trebuie identificat, declarat fiscal și pregătit pentru procedura potrivită: transcrierea dreptului de proprietate, dacă este deja înmatriculat în România, sau prima înmatriculare, dacă încă are doar documente străine.

Aici apar cele mai multe drumuri inutile. Mulți verifică doar actul care dovedește transferul, fără să urmărească traseul complet al mașinii și fără să compare documentele străine cu datele din evidențele românești.

Diferența dintre moștenire și donație contează, dar nu schimbă regula de bază: noul proprietar trebuie să poată dovedi atât dreptul asupra vehiculului, cât și identitatea tehnică a acestuia.

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Transcrierea nu este același lucru cu prima înmatriculare

Cuvântul „transcriere” este folosit frecvent pentru orice schimbare de proprietar, însă situația administrativă diferă. Dacă mașina a fost deja înmatriculată în România, se schimbă titularul din actele românești. Dacă vehiculul a fost doar adus din Germania, Franța sau alt stat și nu a primit încă număr românesc, procedura este legată de prima înmatriculare în România.

Pentru transcrierea unui vehicul înmatriculat anterior în România, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări enumeră documentul care atestă dreptul de proprietate, cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare anterior, plăcuțele, RCA și dovada declarării fiscale. Sunt cerute documente în original și, acolo unde este prevăzut, în copie. (DGPCI, [lista oficială pentru transcriere](https://dgpci.mai.gov.ro/document-details/inmatriculari/5ab11465fa4e9422012c2b67), informații consultate în 2026)

Pentru o mașină adusă din afara țării, dosarul trebuie să lege trei lucruri:

identitatea persoanei care dobândește vehiculul;

proveniența și istoricul juridic al mașinii;

identificarea tehnică și fiscală în România.

O experiență relatată într-un comentariu YouTube surprinde exact această presiune administrativă. Mașina fusese declarată deja la taxe și impozite, însă proprietarul nu reușea să finalizeze înmatricularea din cauza programărilor aglomerate. Întrebarea lui era dacă putea pleca în Uniunea Europeană înainte de schimbarea talonului. ([@RaduLazau](https://www.youtube.com/@RaduLazau), YouTube, [Acte auto necesare pentru transcriere sau înmatriculare în România](https://www.youtube.com/watch?v=_VwnVgkGr_k), comentariu afișat cu câțiva ani în urmă)

Situația arată de ce înregistrarea fiscală nu trebuie confundată cu înmatricularea. Prima confirmă că vehiculul a fost declarat la autoritatea locală. A doua presupune finalizarea dosarului auto și emiterea documentelor românești.

Dacă mașina este încă pe acte străine, verifică mai întâi dacă ai nevoie de prima înmatriculare sau dacă există deja o înregistrare românească anterioară. Diferența schimbă lista documentelor și instituțiile prin care vei trece.

Certificatul de moștenitor și donația dovedesc dreptul, dar în forme diferite

În cazul moștenirii, certificatul de moștenitor este documentul prin care noul titular dovedește că vehiculul a ajuns în patrimoniul său. Pagina oficială pentru transcriere menționează expres certificatul de moștenitor atunci când vehiculul a fost dobândit astfel. Nu este suficient să prezinți doar actele fostului proprietar sau o declarație de familie.

Verifică atent numele, datele de identificare ale vehiculului și calitatea persoanei care solicită înmatricularea. Dacă sunt menționați mai mulți moștenitori, nu presupune că unul dintre ei poate depune singur dosarul fără o clarificare suplimentară. Într-o asemenea situație, notarul și serviciul de înmatriculări pot indica forma necesară pentru exercitarea dreptului asupra vehiculului.

La donație, traseul este diferit. Sursa notarială consultată descrie donația autoturismului ca pe un transfer gratuit și irevocabil al dreptului de proprietate, încheiat în formă autentică la notar, cu înregistrarea actului în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților. (Notariat Professio, [Contract de donație autoturism](https://notari.pro/contract/donatie-masina-autoturism))

În practică, dosarul de bază trebuie să includă:

certificatul de moștenitor, pentru dobândirea prin succesiune;

contractul de donație autentificat, pentru transferul gratuit;

actele de identitate ale persoanelor implicate;

talonul și cartea de identitate a vehiculului, dacă acestea există;

dovada declarării fiscale la autoritatea locală competentă.

Contractul de donație nu înlocuiește actele tehnice ale mașinii. La fel, certificatul de moștenitor nu repară lipsa documentelor străine, a identificării tehnice sau a dovezii de proveniență. Actul succesoral ori actul notarial deschide drumul, dar nu îl parcurge în locul tău.

Merită să verifici și dacă donația a fost făcută direct de proprietarul înscris în documentele străine sau românești. Dacă între persoana din acte și donator există un gol documentar, acesta trebuie lămurit înainte de depunerea dosarului. Altfel, o problemă de proprietate poate părea, la ghișeu, o simplă lipsă de hârtie.

Corelarea documentelor străine cu cerințele din România

La vehiculele importate, cea mai sensibilă parte nu este întotdeauna actul de moștenire sau donație. Uneori, problema stă în documentele mașinii: certificatul străin, documentul tehnic principal, plăcuțele, contractul ori factura anterioară și traducerile necesare.

Pentru identificarea vehiculului în România, sursele consultate indică rolul programării la Registrul Auto Român, al cărții de identitate a vehiculului și al documentelor străine. Un material video despre înmatricularea unei mașini din Germania menționează documentul străin principal, certificatul de înmatriculare, dovada proprietății, certificatul de conformitate și traducerile autorizate pentru actele redactate într-o altă limbă. (creator de conținut neidentificat, YouTube, [Cum înmatriculezi o mașină second hand adusă din Germania?](https://www.youtube.com/watch?v=ypDrQ7T9NPk), informații consultate în 2026)

Înainte de programare, grupează documentele astfel:

acte care dovedesc dobândirea, precum certificatul de moștenitor sau donația;

documente străine ale vehiculului, în original;

documente tehnice obținute în România;

acte fiscale și dovada luării în evidență;

polița RCA emisă pe numele noului proprietar – dacă vehiculul nu a fost înmatriculat încă în țară, poți emite rapid o asigurare auto pentru mașini din străinătate direct de pe platforme precum epolite.ro, pe baza seriei de șasiu.

O situație relatată de un alt proprietar arată cât de serios poate deveni un neajuns din actele străine. La înmatriculare, au apărut suspiciuni privind numerele germane, iar documentele mașinii au fost reținute în cadrul unei cercetări. „Mi s-a spus că numerele străine erau furate și actele au fost oprite”, este esența experienței descrise. (@EugenZamfy, YouTube, [Cum înmatriculezi o mașină second hand adusă din Germania?](https://www.youtube.com/watch?v=ypDrQ7T9NPk), comentariu afișat cu aproximativ un an în urmă)

Nu orice diferență între acte înseamnă fraudă. Poate fi o eroare de transcriere, o traducere neclară sau o radiere care nu apare unde te aștepți. Totuși, verificarea înainte de drumuri și plăți este mult mai simplă decât rezolvarea unei neconcordanțe după depunerea dosarului.

Pentru certificatul de înmatriculare, DGPCI indică o contravaloare de 49 de lei (DGPCI, informații consultate în 2026). La aceasta se pot adăuga costurile pentru plăcuțe, traduceri, notar, identificare și alte formalități. Nu calcula un total înainte să știi exact dacă ai transcriere sau primă înmatriculare.

Ordinea pașilor te poate scuti de un dosar întors

Un dosar bun nu înseamnă doar multe documente puse într-un dosar. Înseamnă documente obținute într-o ordine logică, astfel încât fiecare instituție să poată confirma pasul anterior.

De exemplu: primești în 2026, prin certificat de moștenitor, un autoturism adus din Germania, care nu a fost încă înmatriculat în România. Înainte să ceri schimbarea talonului, verifici dacă există CIV românească și dacă vehiculul a trecut prin identificarea tehnică necesară. Dacă nu există, pregătești mai întâi etapa tehnică. Scenariul este plauzibil, nu reprezintă o experiență reală.

Un traseu practic poate arăta astfel:

verifici dacă actul este de moștenire sau donație și dacă identifică exact vehiculul;

te asiguri că documentele străine sunt complete și lizibile;

rezolvi identificarea tehnică și obținerea documentelor românești necesare;

declari vehiculul la organul fiscal local și păstrezi dovada;

închei RCA pe numele dobânditorului;

verifici lista serviciului de înmatriculări din județul de domiciliu;

achiți certificatul, plăcuțele și celelalte costuri aplicabile.

Lista de mai sus este o hartă de lucru, nu o promisiune că toate județele cer exact aceleași formulare. Chiar materialele consultate recomandă verificarea site-urilor serviciilor de permise și înmatriculări, fiindcă pot exista diferențe de procedură și de programare.

Dacă nu poți ajunge personal, o altă persoană poate fi împuternicită prin procură specială autentificată. Sursa notarială consultată arată că o astfel de împuternicire poate acoperi reprezentarea la înmatriculare, obținerea numerelor provizorii și ridicarea talonului ori a plăcuțelor. (Notariat Professio, [Împuternicire pentru înmatriculare auto](https://notari.pro/procura/procura-inmatriculare-autovehicul))

Păstrează copii ale tuturor actelor depuse și notează ce document a rămas la fiecare instituție. Pare migălos. Dar tocmai acest detaliu te ajută dacă primești o solicitare suplimentară sau dacă trebuie să revii cu o traducere, o dovadă fiscală ori un document tehnic.

Un act de moștenire sau o donație poate schimba proprietarul în plan juridic, fără să rezolve automat statutul administrativ al mașinii. Autoritățile verifică și vehiculul, nu doar persoana care îl primește.

Când un document pare suficient, dar nu este

Cea mai frecventă confuzie pornește de la ideea că proprietatea și înmatricularea sunt aceeași operațiune. Nu sunt. Certificatul de moștenitor sau donația răspunde la întrebarea „cine are dreptul asupra mașinii?”. Documentele tehnice și fiscale răspund la întrebările „ce vehicul este?” și „unde este declarat?”.

Pentru o mașină adusă din străinătate, dosarul trebuie să spună aceeași poveste de la primul act până la ultimul talon. Orice verigă lipsă poate transforma o schimbare aparent simplă într-o verificare mai lungă.

De aceea, înainte de programare, compară seria de identificare, numele proprietarilor și datele din toate documentele. O nepotrivire mică poate conta mai mult decât un dosar voluminos. Iar dacă situația vine după un deces sau implică o donație, clarificarea la notar înainte de depunere este, de multe ori, mai eficientă decât o nouă deplasare la ghișeu.

Surse și experiențe din comunitate:

– DGPCI, „Transcriere, vehicul înmatriculat anterior în România”, https://dgpci.mai.gov.ro/document-details/inmatriculari/5ab11465fa4e9422012c2b67;

– @RaduLazau, YouTube, „Acte auto necesare pentru transcriere sau înmatriculare în România”, https://www.youtube.com/watch?v=_VwnVgkGr_k, comentariu afișat cu câțiva ani în urmă;

– @EugenZamfy, YouTube, „Cum înmatriculezi o mașină second hand adusă din Germania?”, https://www.youtube.com/watch?v=ypDrQ7T9NPk, comentariu afișat cu aproximativ un an în urmă;

– Notariat Professio, „Contract de donație autoturism”, https://notari.pro/contract/donatie-masina-autoturism;

– Notariat Professio, „Împuternicire pentru înmatriculare auto”, https://notari.pro/procura/procura-inmatriculare-autovehicul;