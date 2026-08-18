Senatoarea de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu critică introducerea posibilității ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere pentru o parte dintre locuri, după Evaluarea Națională. Parlamentara atrage atenția în special asupra presiunii suplimentare la care vor fi supuși elevii de 14 ani și susține că deciziile din educație sunt luate, din nou, fără ca sănătatea mintală și nevoile copiilor să fie puse pe primul plan.

Potrivit senatoarei, una dintre probleme este apropierea foarte mare dintre cele două examene. Un elev ar putea afla rezultatul obținut la Evaluarea Națională, iar numai 48 de ore mai târziu să intre într-o nouă examinare pentru admiterea la liceu.

„Un copil de 14 ani va afla nota la evaluarea națională și peste 48 de ore va intra să dea un alt examen, cel de admitere la liceu. Iar facem calendare de examene și luăm decizii pentru copii fără a ne gândi nicio clipă la ei”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu.

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„Deciziile se iau de sus, cu gândul la presiunea unor școli”

Senatoarea consideră că problema nu este reprezentată doar de calendar, ci și de filosofia care stă în spatele introducerii unui examen suplimentar.

„Problema noului examen introdus este că din nou se iau în educație deciziile de sus, cu gândul la presiunea unor școli și nu la sănătatea mintală a elevului”, afirmă parlamentara de Sibiu.

Ruxandra Cibu Deaconu amintește că posibilitatea organizării unui concurs separat de admitere a fost introdusă prin Legea învățământului preuniversitar din 2023, pe care o numește „Legea Deca-Iohannis”. Conform acesteia, liceele pot organiza un concurs separat pentru maximum jumătate dintre locuri, după desfășurarea Evaluării Naționale.

Senatoarea amintește și opoziția apărută încă de la adoptarea prevederii. Potrivit acesteia, părinții au strâns semnături împotriva măsurii, iar organizațiile care lucrează cu copii proveniți din medii dezavantajate s-au pronunțat, de asemenea, împotrivă.

Cibu Deaconu invocă inclusiv poziția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, despre care spune că a avertizat că rolul școlii ar trebui să fie acela de a-i aduce pe toți copiii la un anumit standard, nu de a-i separa mai devreme.

Prima generație vizată intră în clasa a VIII-a

Subiectul devine unul de actualitate chiar pentru elevii care se pregătesc să înceapă noul an școlar. Potrivit senatoarei de Sibiu, generația care ar urma să susțină pentru prima dată acest examen intră luna viitoare în clasa a VIII-a.

„Prețul acestei noi modificări îl plătesc copiii, în singura monedă pe care o au la 14 ani: timpul și echilibrul lor”, susține Ruxandra Cibu Deaconu.

Parlamentara leagă presiunea examenelor și de renunțarea adolescenților la activitățile pe care le practicau anterior. Aceasta spune că a discutat cu antrenori din mai multe discipline sportive, iar experiențele relatate de aceștia indică un fenomen comun: copiii renunță la sport în clasele a VII-a și a VIII-a pentru a se concentra asupra pregătirii pentru examene.

„Am vorbit cu antrenori din mai multe sporturi și toți spun același lucru: copiii se lasă în clasa a VII-a și a VIII-a, când începe pregătirea pentru examen, iar cei mai mulți nu se mai întorc, pentru că o pauză de un an la vârsta aceea nu se mai recuperează”, spune senatoarea.

Critici și la adresa sistemului de meditații

În opinia sa, pregătirea intensivă pentru examene nu afectează doar activitățile sportive. Elevii pierd ore de somn și renunță la cursuri sau activități pe care anterior le făceau din plăcere.

În schimb, spune Cibu Deaconu, un beneficiar cert al introducerii unei noi examinări ar urma să fie piața meditațiilor.

„Se pierd în același interval și alte lucruri care nu apar în nicio statistică, de la orele de somn până la cursurile la care mergeau cu bucurie. Iar la capătul celălalt, singurul lucru care crește sigur este piața meditațiilor, care ține de 25 de ani sistemul acesta exact așa cum e și care tocmai a primit un motiv în plus să existe”, afirmă aceasta.

Ruxandra Cibu Deaconu: „Un copil care e bine emoțional recuperează oricând materie”

Senatoarea de Sibiu își argumentează poziția și prin activitatea sa parlamentară în domeniul sănătății mintale a adolescenților. Aceasta spune că a organizat dezbateri pe această temă și că a inițiat legea prin care tinerii care au împlinit 16 ani pot solicita singuri sprijin psihologic.

Din această perspectivă, Cibu Deaconu susține că protejarea echilibrului emoțional al adolescentului ar trebui să cântărească mai mult în luarea deciziilor privind sistemul de educație.

„Ceea ce văd, constant, este că un copil care e bine emoțional recuperează oricând materie, în timp ce un copil pe care îl pierdem acolo nu se mai întoarce la nimic, nici la școală, nici la sport, nici la ce își dorea el să facă”, afirmă senatoarea.

Ruxandra Cibu Deaconu își încheie mesajul cu o critică mai amplă la adresa modului în care au fost concepute reformele din sistemul românesc de învățământ.

„Nicio reformă din educație nu a început vreodată de la elev. De aceea nici nu s-a terminat vreuna bine”, a transmis senatoarea de Sibiu.