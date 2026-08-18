Pe scurt: Mașini din Germania erau vândute în România cu documente false și prețuri mult subevaluate. Inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii de peste 21 de milioane de lei.

Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism transfrontalier de fraudă fiscală prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand din Germania au fost introduse pe piața din România la valori declarate de sub 30% din prețul real.

Potrivit Mediafax, prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei.

Investigația Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a vizat județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu și a implicat schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.

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Potrivit ANAF, schema folosea succesiv societăți de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia, care efectuau achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA. În cazul în care unei firme îi era anulat codul de TVA, operațiunile erau transferate pe o altă societate, fără a schimba mecanismul comercial.

Mașinile erau ulterior vândute în România, iar inspectorii suspectează că documentele prezentate nu reflectau circuitul comercial real și aveau ca scop reducerea artificială a bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale.

Printre neregulile descoperite se numără facturi întocmite în România în numele unor firme din Ungaria și Slovacia, facturi și contracte completate fictiv sau în alb, precum și contracte succesive între persoane fizice pentru a ascunde furnizorul real.

ANAF a menționat și folosirea unor persoane interpuse, inclusiv a unor indivizi care au declarat că nu știau despre tranzacțiile realizate în numele lor. La înmatricularea unor autoturisme, au fost prezentate documente emise pe numele unor societăți care nu au confirmat operațiunile comerciale respective.

În unele cazuri, valoarea trecută în documentele pentru înmatriculare era mai mică de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul din Germania, potrivit inspectorilor antifraudă.

Persoanele implicate ar fi controlat toate etapele operațiunilor: de la identificarea mașinilor în Germania și folosirea codurilor de TVA ale firmelor externe, până la promovarea autoturismelor online și în parcuri auto, redactarea documentelor și încasarea banilor. ANAF susține că activitatea economică se desfășura, de fapt, în România, iar societățile din străinătate erau folosite doar pentru a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și asupra unor bunuri mobile și imobile, în valoare totală de 21,34 milioane de lei. Verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a presupusei fraude și recuperarea prejudiciului.