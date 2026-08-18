Pe scurt: Târgul Olarilor sărbătorește 60 de ani în Piața Mare din Sibiu, cu demonstrații live și ateliere pentru public. Evenimentul promite o atmosferă plină de culoare și tradiție.

Târgul Olarilor revine în Piața Mare din Sibiu în weekendul 5–6 septembrie 2026, cu o ediție aniversară ce marchează 60 de ani de povești modelate în lut.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va aduce în centrul orașului meșteri olari din toată țara, care vor expune și vor vinde obiecte ceramice autentice, precum ulcele, blide, vaze și alte piese tradiționale.

Vizitatorii vor putea descoperi frumusețea ceramicii prin demonstrații spectaculoase susținute de meșterii olari, care vor arăta cum se modelează lutul și cum iau naștere obiectele de artă populară. De asemenea, publicul va avea ocazia să participe la ateliere deschise, unde poate învăța meșteșugul olăritului direct de la artizani cu experiență.

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Fiecare piesă expusă la târg reflectă ore de muncă, talent și pasiune pentru tradiție, iar atmosfera evenimentului va fi una de sărbătoare, cu accent pe valorile culturale și pe continuitatea unei meserii vechi de secole. Organizatorii îi invită pe sibieni și pe turiști să admire dibăcia olarilor și să se bucure de un eveniment plin de culoare și istorie.

Târgul Olarilor este organizat de Consiliul Județean Sibiu și CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA. Acțiunea este cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu. Evenimentul beneficiază de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul din 2026 continuă tradiția târgurilor de ceramică din Sibiu, care atrag anual sute de vizitatori interesați de piese autentice și demonstrații de olărit.