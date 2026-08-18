Pe scurt: Marii dezvoltatori imobiliari vor contribui financiar la infrastructura publică a noilor cartiere, printr-o taxă locală prevăzută în noul Cod al Amenajării Teritoriului. Banii vor merge către drumuri, școli și alte facilități esențiale.

Marii dezvoltatori imobiliari vor fi obligați să plătească o taxă locală de echipare a teritoriului, potrivit noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), publicat în Monitorul Oficial pe 10 august și care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Informația a fost anunțată de ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, citat de Mediafax.

Ministrul Cseke Attila a explicat că această taxă reprezintă un instrument prin care dezvoltarea imobiliară va fi corelată cu dezvoltarea infrastructurii publice.

Mecanismul prevede ca proiectele care generează dezvoltarea unor noi zone urbane să contribuie și la finanțarea infrastructurii necesare acestora, astfel încât costurile extinderii localităților să nu fie suportate exclusiv din bugetele locale. Fondurile colectate prin această taxă vor fi utilizate pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice necesare noilor zone urbanizate, inclusiv pentru transport public, rețele tehnico-edilitare, infrastructură educațională și de sănătate, precum și pentru investiții în protecția mediului.

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„Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi. Orașele și comunele noastre cresc, însă această creștere trebuie însoțită de infrastructura de care oamenii au nevoie. Nu putem construi mii de locuințe și să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, servicii publice sau spații verzi. Prin taxa locală de echipare a teritoriului, creăm un mecanism prin care dezvoltarea imobiliară contribuie, alături de administrația publică, la dezvoltarea comunității”, a declarat Cseke Attila.

Mecanismul oferă investitorilor mai multă predictibilitate privind contribuția necesară pentru echiparea teritoriului în care urmează să dezvolte proiectele. Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor va intra în vigoare la sfârșitul lunii august.

Fondurile colectate din această taxă vor putea fi folosite pentru proiecte precum drumuri, școli, creșe sau spații verzi, contribuind la dezvoltarea unor cartiere cu infrastructură completă. Pentru comparație, la nivel local, bugetele municipale alocă deja sume importante pentru infrastructură, după cum arată și cheltuielile bugetului municipiului Sibiu pentru parcări, spitale și alte investiții publice.