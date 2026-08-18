Pe scurt: Întârzierile trenurilor din București au ajuns la niveluri record, cu nouă luni pierdute pe șine într-un singur an. Restricțiile de viteză și lucrările de modernizare sunt principalele cauze.

Trenurile de călători care circulă pe raza Regionalei Căi Ferate București au acumulat, în perioada 1 august 2025 – 1 august 2026, peste 390.000 de minute de întârziere, echivalentul a nouă luni de așteptare continuă pe șine.

Potrivit Libertatea, datele au fost furnizate de Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.

În total, între 1 august 2025 și 1 august 2026, trenurile au înregistrat 392.649 de minute de întârziere, ceea ce înseamnă 272 de zile, 16 ore și 9 minute. Gara de Nord, cel mai important nod feroviar al țării, a fost afectată în mod special: aici s-au pierdut 80.858 de minute, adică 56 de zile de blocaje, potrivit sursei citate.

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Regionalele CFR București administrează traficul feroviar din Capitală și din județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, precum și din părți din Călărași și Ialomița, gestionând cel mai aglomerat nod feroviar din România. În această perioadă, au fost gestionate peste 21.000 de trenuri pe relația București – Brașov și retur, dintre care 10.862 au avut ca stație de început Gara de Nord. Pe ruta București – Constanța au circulat 13.744 de trenuri de călători, aproape jumătate dintre acestea pornind tot din Gara de Nord.

Restricțiile de viteză și lucrările de modernizare au generat cele mai multe întârzieri

Principala cauză a întârzierilor a fost reprezentată de restricțiile de viteză, care au însumat 87.695 de minute pierdute. Pe locul al doilea se află lucrările de modernizare, cu 79.469 de minute de întârziere. O parte semnificativă din timpul pierdut, respectiv 24.763 de minute, a fost pusă pe seama abaterilor personalului de tracțiune, în special a mecanicilor de tren care ar fi prelungit nejustificat timpii de mers, potrivit datelor publicate de Buletin de București.

Defecțiunile tehnice apărute la locomotive și vagoane au contribuit și ele la întârzieri, cu peste 11.000 de minute pierdute. Aceste probleme au afectat direct cele mai tranzitate rute din țară, inclusiv legăturile dintre București și Brașov sau Constanța.