Pe scurt: Tunelul Mare de pe A1 Lugoj–Deva va fi străpuns în curând, iar lucrările la întregul tronson Margina–Holdea avansează rapid. Proiectul va permite circulația neîntreruptă pe autostradă între Sibiu și granița cu Ungaria.

Străpungerea Tunelului Mare (T2) de pe sectorul Margina–Holdea al Autostrăzii A1 Lugoj–Deva este așteptată în jurul datei de 20 august 2026, după doi ani de la începerea lucrărilor, potrivit specialiștilor citați de Adevărul. Străpungerea celei de-a doua galerii este estimată pentru luna septembrie.

Lucrările la cele două tuneluri proiectate pe noul tronson de autostradă din vestul României au început în vara anului 2024. Acestea sunt amplasate pe un segment de 9,14 kilometri construit de la zero, la limita județelor Hunedoara și Timiș, și sunt completate de un alt segment de aproximativ 4,5 kilometri, realizat anterior, dar care nu a putut fi dat în folosință.

Ambele tuneluri însumează patru galerii, cu o lungime totală de aproape 4,6 kilometri. Tunelul Mic (T1) are 367,5 metri pe una dintre galerii și 415 metri pe cealaltă. La sfârșitul lunii iulie, excavarea acestora era finalizată, iar lucrările la structura rutieră depășiseră 90%. Constructorii lucrau la căptușeala finală din beton și la amenajarea terasamentului.

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Tunelul Mare (T2), situat în zona localităților Holdea și Coșava, este cel mai mare tunel de autostradă construit în România. Galeria stângă are 1.825 de metri, iar cea dreaptă 1.985 de metri. Fiecare galerie va avea două benzi de circulație, bandă de urgență și trotuare pentru intervenții. Cele două tuburi sunt legate prin cinci galerii de evacuare, dintre care patru pietonale și una pentru accesul vehiculelor de intervenție.

Excavarea tunelurilor se realizează mecanizat, folosind Noua Metodă Austriacă de Tunelare, cu consolidare treptată prin cadre metalice, plase de armare și beton torcretat. În zonele cu strat redus de rocă s-a aplicat metoda „cut and cover”, cu săpătură deschisă ulterior acoperită.

Fabrica de grinzi de la Margina produce elemente pentru poduri și viaducte

Pe același șantier a început recent producția grinzilor prefabricate pentru podurile, pasajele și viaductele de pe traseu. Fabrica amenajată la Margina va produce peste 400 de grinzi, fiecare cu o lungime de aproximativ 40 de metri, pentru structurile de pe cei peste nouă kilometri de autostradă construiți de la zero. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a precizat că fabrica este amplasată chiar în șantier, pentru a reduce distanța de transport a elementelor către zonele de montaj.

La ieșirea din Tunelul Mare, spre Holdea, se construiește un pasaj de 213 metri, iar la capătul Tunelului Mic, în zona Nemeșești, autostrada va continua pe un viaduct de aproximativ 1.085 de metri, care traversează și calea ferată. Cele două tuneluri vor fi legate printr-un pasaj de 121 de metri.

Tronsonul Margina–Holdea va închide ultimul segment lipsă al A1 între Sibiu și Nădlac

Autostrada Margina–Holdea reprezintă ultima porțiune lipsă a Autostrăzii A1 dintre Sibiu și frontiera cu Ungaria, la Nădlac. Tronsonul are aproximativ 13,5 kilometri, însă lucrările principale se desfășoară pe cei 9,14 kilometri construiți de la zero. Ceilalți circa 4,5 kilometri au fost realizați până în 2017, dar au rămas închiși traficului și trebuie integrați în noua secțiune.

Contractul pentru acest tronson a fost semnat în octombrie 2022, iar lucrările au început în 2024, după emiterea autorizațiilor de construire. Potrivit datelor publicate de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), aflat în subordinea CNAIR, stadiul fizic al proiectului se apropie de 70%.

Finalizarea lucrărilor este așteptată în prima parte a anului 2027. Odată cu deschiderea sectorului Margina–Holdea, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la frontiera de vest a României până spre marile orașe din centrul și nord-vestul țării: Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

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