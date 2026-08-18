Un an de la moartea copilului lovit de o mașină în centrul Sibiului: dosarul a bătut pasul pe loc

Un accident înfiorător a avut loc, în luna august a anului trecut, în centrul Sibiului. Un copil de 2 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină. La un an de la teribila tragedie, dosarul stagnează.

Un copil de doi ani și-a pierdut viața, în 16 august 2025, pe strada Timotei Popovici din Sibiu, după ce a fost lovit mortal de o mașină care circula în zonă. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale familiei și a zecilor de oameni aflați în apropiere. Sursele Ora de Sibiu declarau atunci că băiețelul s-a desprins pentru câteva clipe de lângă familie și a fugit de pe trotuar spre carosabil. Conducătorul auto, în vârstă de 31 de ani, nu a putut evita impactul, lovindu-l mortal.

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La un an de la accidentul care a șocat întreaga comunitate, dosarul nu a avansat. Cercetările sunt desfășurate in rem (cu privire la faptă) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

„În răspuns la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că dosarul se află în aceeași etapă in rem, dosarul fiind în lucru și efectuându-se cercetări pentru lămurirea tuturor aspectelor care au condus la decesul minorului”, a transmis Marius-Adrian Rotaru, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Până la acest moment procesual, oamenii legii nu au dispus nicio măsură preventivă față de șoferul autoturismului.

În urma accidentului, sibienii care locuiesc în zonă au cerut ca strada Timotei Popovici să devină pietonală. Comisia municipală de sistematizare a circulației a discutat atunci despre cum poate fi sporită siguranța în zonă, pentru a putea fi evitate astfel de evenimente în viitor, iar reprezentanții Primăriei au transmis că zona este conformă cu legislația, dar se vor lua măsuri suplimentare.

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