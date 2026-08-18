Pe scurt: La Greblești, casele vechi au devenit spații de artă și cultură, iar comunitatea a omagiat personalități locale precum Cecilia Cuțescu-Storck. Descoperă cum tradiția și arta contemporană se întâlnesc în inima Vâlcii.

Satul Greblești din comuna Câineni, județul Vâlcea, a devenit, la finalul săptămânii trecute, gazda unui eveniment cultural unic, ajuns la cea de-a patra ediție. Proiectul „Acasă – Parcurs artistic în casele deschise din Greblești” a reunit zeci de artiști vizuali, scriitori și muzicieni români, care au transformat gospodăriile localnicilor și clădirile publice din sat într-un adevărat muzeu viu, unde patrimoniul rural și arta contemporană s-au împletit armonios.

Potrivit AGERPRES, evenimentul a avut loc pe parcursul a două zile și a invitat publicul să redescopere valorile și tradițiile satului românesc.

Inițiativa aparține soților Carmen și Liviu Hopârtean, români stabiliți la Bruxelles, care au dorit să readucă în atenție frumusețea și autenticitatea satului natal. Carmen Hopârtean a povestit că proiectul a pornit în perioada pandemiei, când a început să scrie povești inspirate din Greblești, pe care le citea mamei sale aflate în România.

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„Am zis să fim exemplu pentru ceilalți, pentru că ideea era de păstrare a acestui patrimoniu rural construit. Am început în galeria din beci, cu o expoziție a pictorului Nicolae Groza, care este foarte cunoscut și un pictor celebru în Belgia, dar și în România. Iar după aceea am lărgit aceste expoziții împreună cu un grup de prieteni, de rude, cu un grup de pasionați ai artei și îndrăgostiți de satul lor natal”, a declarat Carmen Hopârtean.

De la an la an, proiectul a atras tot mai mulți localnici. La ediția din acest an, 12 gospodării și-au deschis porțile pentru public, găzduind expoziții, seri literare și concerte care au pus în valoare arhitectura tradițională și bogăția culturală a zonei. Liviu Hopârtean a subliniat importanța păstrării caselor vechi și a patrimoniului construit:

„Oamenii cred că, dacă radem tot, dărâmăm casele vechi și construim o vilă nouă, este mult mai simplu și mult mai frumos. Poate… Eu nu judec, dar când îi vedem pe cei care vin și se luminează la față și spun că aici e paradisul, mă gândesc că poți să construiești cele mai frumoase construcții în Dubai, în Miami, în Honolulu sau oriunde altundeva și nu se compară cu ceea ce vedem aici. Sunt lucruri care au fost făcute de mâna omului, iar noi nu am făcut altceva decât să dăm o culoare, să curățăm și să redăm acestor construcții vechi strălucirea de acum mai bine de 150 de ani.”

Un moment deosebit al ediției din acest an a fost dedicat pictoriței Cecilia Cuțescu-Storck, originară din zonă și prima femeie profesor de artă din Europa. Comunitatea a omagiat-o prin dezvelirea unui bust realizat de sculptorul Sergiu Săliște. Vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Gheorghe Dican, prezent la eveniment, a declarat:

„Ne-am gândit de la început la Cecilia Cuțescu-Storck, pentru că ea s-a născut în Câineni și este una dintre personalitățile cele mai importante din arta românească modernă. Vom continua și cu alți oameni importanți. Anul viitor, vom omagia personalitatea lui Doru Moțoc, care, la fel, este născut în această comună. Eu cred că, scormonind mai adânc în trecutul acestor locuri, vom descoperi că sunt foarte multe persoane importante născute aici și care merită să se reîntoarcă acasă. Poate că în felul acesta vom motiva pe cei care au plecat definitiv să revină și să nu uite de casele acestea în care noi expunem, care sunt părăsite, uitate și neiubite. Nu este o sărbătoare populară ceea ce facem noi, dar este un semnal, care sperăm noi că se amplifică și se transmite în toate comunitățile rurale din România, pentru că avem nevoie de astfel de semnale pentru a ne reîntoarce la valorile noastre tradiționale.”

Proiectul „Acasă” din Greblești a devenit astfel un exemplu de revitalizare a patrimoniului rural prin implicarea comunității și a artiștilor, oferind vizitatorilor o experiență autentică și emoționantă. Evenimentul a demonstrat că satul românesc poate fi redescoperit și valorizat prin artă, tradiție și inițiativă locală.

Foto: RAMONA DINCĂ / AGERPRES