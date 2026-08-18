Unul dintre cei mai longevivi directori de școală din județul Sibiu se retrage la 70 de ani. Gheorghe Banciu: ”Îmi pare rău că plec”

La aproape 70 de ani, Gheorghe Banciu, unul dintre cei mai longevivi directori de școală din județul Sibiu, a decis că a venit momentul să se retragă din activitate. Fost sportiv de performanță și jucător de rugby la CSM Sibiu, Banciu și-a început cariera didactică la 41 de ani, fără să știe atunci dacă va rămâne în învățământ sau va reveni pe terenul de sport.

Originar din Ocna Sibiului, Gheorghe Banciu a condus două unități de învățământ din județ. A fost director al școlii din Ocna Sibiului, iar din 2023 conduce Școala Gimnazială din Loamneș, loc despre care spune că i-a oferit una dintre cele mai frumoase experiențe profesionale. Gheorghe Banciu, spune că alegerea de a intra la catedră a fost una dintre cele mai bune decizii din viața sa.

„Mă apasă din spate vârsta și legea”

După mai bine de două decenii petrecute în învățământ, Gheorghe Banciu a decis să pună punct activității de director. „Mă apasă din spate vârsta și legea. Fac 70 de ani luna viitoare. I-am zis doamnei primar că asta este situația. Viața merge înainte, până la urmă”, explică Banciu.

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Decizia nu este însă una ușoară. Spune că îi este greu să se despartă de școală și, mai ales, de copii. „Îmi pare rău, pentru că eu iubesc școala și copiii. Asta este soluția cea mai sănătoasă”, spune profesorul.

În prezent, este încă în concediu și se pregătește să revină pentru ultimele zile de activitate. Vrea să se asigure că lasă lucrurile în ordine și că predă responsabilitatea fără probleme. „Vreau să las totul cât se poate de bine din punctul meu de vedere. Vreau să plec cu capul sus și să rezolv chestiile de termen. Vreau să las treaba bună și deschisă”, afirmă acesta.

„Îmi pare rău că plec”

După atâția ani petrecuți în mijlocul comunității, despărțirea de școală este, pentru Gheorghe Banciu, mai mult decât încheierea unei cariere, Sunt relațiile construite de-a lungul anilor care îi vor lipsi cel mai mult.

„Îmi pare rău că plec, pentru că am legat relații atât de frumoase cu părinții, copiii și administrația locală. Pe toate fronturile este mai bine. Lumea te salută, te strigă pe stradă «Să trăiți!». Eu sunt un om de suflet și chestiile astea le apreciez”, mărturisește profesorul.

Chiar dacă se pensionează, nu exclude să mai intre, din când în când, în clasă. „Mă gândesc la câteva ore cu plata cu ora, ca să mai am o ieșire, una-două pe săptămână. Copiii mă întreabă dacă mai vin. Am o relație frumoasă cu copiii”, spune Banciu.

„Trebuie să îți placă ceea ce faci și să iubești copiii”

La final de carieră, Gheorghe Banciu are și un mesaj pentru profesorii tineri care intră acum în sistemul de învățământ.

Îl dă exemplu inclusiv pe un tânăr profesor de matematică, Serghei, care a obținut 9,75 la titularizare și care, spune Banciu, pare să fi intrat în sistem cu multă pasiune și hotărâre. „Ca sfat, eu zic că trebuie să ai deschidere și plăcere la ceea ce faci, să îți placă copiii și să îi iubești. Copiii trebuie înțeleși, mai ales în vremurile de acum. Dacă reușești să îi aduci aproape de tine, nu o să ai probleme”, este convingerea sa.

Matematica, recunoaște el, rămâne una dintre materiile de care mulți elevi se tem. Profesorul spune însă că modul în care dascălul se apropie de copii poate face diferența.

„De matematică tuturor copiilor le e teamă. EProfesorii pot decide dacă sunt severi ori îi pierd. Din punctul meu de vedere, eu înțeleg”, spune Gheorghe Banciu.

După o viață în care a trecut de la sportul de performanță la administrație și apoi la conducerea școlii, Gheorghe Banciu se pregătește acum pentru un nou început. Pleacă din funcția de director cu regretul despărțirii de copii și colegi, dar și cu sentimentul că lasă în urmă o carieră construită cu răbdare, implicare și apropiere de comunitate.

De la rugby la școală

Gheorghe Banciu a fost, de asemenea, jucător de rugby încă din clasa a XII-a, după ce a fost selecționat să practice acest sport. Pasiunea a crescut rapid, iar în 1976 a fost angajat oficial la CSM Sibiu. „Părinții mi-au zis: «La rugby și la box să nu te duci!», dar am continuat. Din 1976, am fost angajat oficial la CSM Sibiu”, își amintește acesta.

În 2004, Gheorghe Banciu a fost numit director adjunct, iar în același an a primit și propunerea de a intra în administrația locală, ca viceprimar al orașului Ocna Sibiului. „Nici nu apucasem să închei situațiile de clasă. Mi-a zis: «Ghiță, tu trebuie să vii la primărie». Am acceptat și am fost omul de legătură între școală și administrația locală”, povestește Banciu.

A urmat o perioadă intensă, în care a ocupat funcția de viceprimar timp de două mandate. În această perioadă, spune el, au fost realizate investiții importante pentru comunitate, printre care o grădiniță la standarde europene și o sală de sport.

În 2012 a revenit la școala din Ocna Sibiului, pe care a condus-o până în 2023. Atunci a avut loc o „rocadă de posturi”, iar Banciu a fost detașat la Școala Gimnazială din Loamneș, prin decizia Inspectoratului Școlar. „A fost cea mai inspirată mutare. La Loamneș am simțit din nou ce înseamnă apropierea reală între dascăl și comunitate”, spune directorul.

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