UPDATE, ora 18:29: Polițiștii rutieri au stabilit că adolescentul a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe carosabil, în timp ce conducea trotineta electrică pe strada Câmpului din Slimnic.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Câmpului, în localitatea Slimnic, un minor, localnic, în vârstă de 14 ani, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe carosabil”, precizează IPJ Sibiu.

Traficul rutier nu este afectat.

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ȘTIRE INIȚIALĂ

Un adolescent în vârstă de 14 ani a căzut cu o trotinetă electrică, marți după-amiaza, în localitatea Slimnic.

În urma impactului, acesta a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la spital. La fața locului s-a deplasat un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

„SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic în localitatea Slimnic, unde un minor de 14 ani a căzut cu o trotinetă electrică. Minorul a fost asistat medical de către echipajul SAJ, el suferind un traumatism cranian, cu stare de somnolență, fiind transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament”, a transmis SAJ Sibiu.

Adolescentul a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament.