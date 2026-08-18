Pe scurt: Meteorologii avertizează că urmează o perioadă cu temperaturi ridicate și ploi puține, mai ales în vestul și centrul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru perioada 17 august – 14 septembrie, anunțând un val de căldură cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale și un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării.

Potrivit HotNews.ro, meteorologii estimează că valorile termice vor depăși mediile climatologice în majoritatea regiunilor, cu excepția sud-estului, unde temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei.

În vestul și centrul țării, temperatura medie a aerului va fi semnificativ mai ridicată decât valorile obișnuite pentru această perioadă. În sud-est, valorile termice se vor menține aproape de mediile multianuale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, ceea ce înseamnă că se așteaptă ploi mai puține decât în mod normal.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Estimările ANM pentru săptămânile următoare arată că temperaturile medii vor rămâne peste normal în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul valorilor obișnuite. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale, însă în anumite zone deficitul de apă va persista.

În ultima parte a intervalului analizat, mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în vest, sud-vest, nord și centru, iar în restul teritoriului se vor menține la nivelul mediilor multianuale. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în majoritatea regiunilor, accentuând lipsa de apă din sol.

Acest anunț vine după o serie de avertizări similare din partea meteorologilor, care au semnalat temperaturi peste normal și foarte puține ploi în România în ultima lună.